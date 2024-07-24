https://ria.ru/20240724/raskol-1961611232.html

"Началось": Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис

"Началось": Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис - РИА Новости, 24.07.2024

"Началось": Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис

В Демократической партии США начали проявляться признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента, такое мнение в своем... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T06:29

2024-07-24T06:29

2024-07-24T06:29

в мире

сша

камала харрис

алексей пушков

джо байден

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В Демократической партии США начали проявляться признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Началось: в стане демократов пошли трещины. В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис. Видимо, это те в "элите администрации", кто не воспринимал ее всерьез", — отметил Пушков.По его словам, именно этого хотел избежать Джо Байден — "зерна раскола"."Кандидатура Харрис вызывает неприятие у многих демократов. Все это, конечно, на руку (Дональду. — Прим. Ред.) Трампу", — резюмировал сенатор.Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ряд ключевых членов действующей администрации, скорее всего, уйдут в отставку, если следующим главой государства станет Харрис. Своих постов могут лишиться советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру Харрис на ноябрьских выборах.

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в мире, сша, камала харрис, алексей пушков, джо байден