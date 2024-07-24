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"Началось": Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис - РИА Новости, 24.07.2024
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06:29 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/raskol-1961611232.html
"Началось": Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис
"Началось": Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис - РИА Новости, 24.07.2024
"Началось": Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис
В Демократической партии США начали проявляться признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента, такое мнение в своем... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:29
2024-07-24T06:29
в мире
сша
камала харрис
алексей пушков
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В Демократической партии США начали проявляться признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Началось: в стане демократов пошли трещины. В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис. Видимо, это те в "элите администрации", кто не воспринимал ее всерьез", — отметил Пушков.По его словам, именно этого хотел избежать Джо Байден — "зерна раскола"."Кандидатура Харрис вызывает неприятие у многих демократов. Все это, конечно, на руку (Дональду. — Прим. Ред.) Трампу", — резюмировал сенатор.Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ряд ключевых членов действующей администрации, скорее всего, уйдут в отставку, если следующим главой государства станет Харрис. Своих постов могут лишиться советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру Харрис на ноябрьских выборах.
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в мире, сша, камала харрис, алексей пушков, джо байден
В мире, США, Камала Харрис, Алексей Пушков, Джо Байден
"Началось": Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис

Пушков: в Демократической партии США наблюдаются признаки раскола

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В Демократической партии США начали проявляться признаки внутреннего раскола из-за кандидатуры Камалы Харрис на пост президента, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
«
"Началось: в стане демократов пошли трещины. В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис. Видимо, это те в "элите администрации", кто не воспринимал ее всерьез", — отметил Пушков.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Маск резко высказался о Камале Харрис
05:43
По его словам, именно этого хотел избежать Джо Байден — "зерна раскола".
"Кандидатура Харрис вызывает неприятие у многих демократов. Все это, конечно, на руку (Дональду. — Прим. Ред.) Трампу", — резюмировал сенатор.
Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ряд ключевых членов действующей администрации, скорее всего, уйдут в отставку, если следующим главой государства станет Харрис. Своих постов могут лишиться советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру Харрис на ноябрьских выборах.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления в Госдепартаменте - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Хиллари Клинтон предупредила Харрис о неочевидной угрозе
04:20
 
В миреСШАКамала ХаррисАлексей ПушковДжо Байден
 
 
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