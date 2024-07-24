https://ria.ru/20240724/pvo-1961830430.html

В небе над Курской областью работает ПВО

В небе над Курской областью работает ПВО - РИА Новости, 24.07.2024

В небе над Курской областью работает ПВО

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:25

2024-07-24T22:25

2024-07-24T22:25

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. "В небе над Курской областью работает ПВО. Отойдите от окон! Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Смирнов в Telegram-канале.Власти региона ранее сообщали, что в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА.

https://ria.ru/20240724/vsu-1961817464.html

курская область

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)