https://ria.ru/20240724/pvo-1961830430.html
В небе над Курской областью работает ПВО
В небе над Курской областью работает ПВО - РИА Новости, 24.07.2024
В небе над Курской областью работает ПВО
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:25
2024-07-24T22:25
2024-07-24T22:25
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом работает ПВО. "В небе над Курской областью работает ПВО. Отойдите от окон! Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал Смирнов в Telegram-канале.Власти региона ранее сообщали, что в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20240724/vsu-1961817464.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В небе над Курской областью работает ПВО
Врио главы Курской области Смирнов: в небе над регионом работает ПВО