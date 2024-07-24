https://ria.ru/20240724/pvo-1961709220.html
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У"
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 24.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 61 беспилотник и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:08
2024-07-24T14:08
2024-07-24T14:08
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 61 беспилотник и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат",- говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28330 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16645 танков и других боевых бронированных машин, 1383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12319 орудий полевой артиллерии и минометов, 24012 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, франция, сша, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Безопасность, Украина
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У"
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 61 украинский дрон