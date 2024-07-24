Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/pvo-1961709220.html
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У"
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 24.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 61 беспилотник и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:08
2024-07-24T14:08
специальная военная операция на украине
россия
франция
сша
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 61 беспилотник и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат",- говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28330 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16645 танков и других боевых бронированных машин, 1383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12319 орудий полевой артиллерии и минометов, 24012 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240724/forbes-1961670259.html
россия
франция
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, сша, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Безопасность, Украина
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У"

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 61 украинский дрон

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты "Точка-У", 61 беспилотник и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат",- говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28330 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16645 танков и других боевых бронированных машин, 1383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12319 орудий полевой артиллерии и минометов, 24012 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
На Украине рассказали, что ВСУ сделали со своим главным оружием
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияСШАБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала