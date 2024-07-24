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Путин рассказал о новом участке дороги Новотроицкое-Чаплинка - РИА Новости, 24.07.2024
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18:33 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961788015.html
Путин рассказал о новом участке дороги Новотроицкое-Чаплинка
Путин рассказал о новом участке дороги Новотроицкое-Чаплинка - РИА Новости, 24.07.2024
Путин рассказал о новом участке дороги Новотроицкое-Чаплинка
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый участок автодороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области протяженностью 71 километр обеспечит транспортную... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:33
2024-07-24T18:33
херсонская область
россия
владимир путин
автодор
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый участок автодороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области протяженностью 71 километр обеспечит транспортную доступность 17 населенных пунктов. Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. "Там (в Херсонской области - ред.) вводится участок, не такой уж большой по масштабам страны - 71 километр, Новотроицкое-Чаплинка, но все-таки дорога обеспечит лучшую транспортную доступность 17 населенных пунктов", - сказал российский лидер. Президент добавил, что по дороге уже пустили школьные автобусы, а также четыре маршрута рейсовых автобусов. В среду в эксплуатацию введен участок автомобильной дороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области. Протяженность участка – 71 километр, он является частью альтернативного пути в Крым. Дорога позволит разгрузить АПП "Джанкой", перенаправив потоки на АПП "Армянск". Как отмечает "Автодор", работы на участке завершены с опережением срока на 2 месяца, а на восстановление трассы, которая на отдельных участках была сильно повреждена, ушло пять месяцев. Трасса имеет огромное значение для жителей 17 населенных пунктов Херсонской области, говорится в сообщении "Автодора". Отремонтированная дорога позволит жителям сразу двух районов области быстрее и безопаснее добираться до образовательных, культурных объектов и медицинских учреждений. Дорожники не только улучшили качество жизни жителей региона, а также увеличили пропускную способность. Трафик автомобильного потока на сегодняшний день увеличился в 3 раза - с 450 до 1340 транспортных средств в сутки. В общей сложности, за период с 2022 по 2024 год, дорожники "Автодора" восстановят уже более 2000 километров дорог и свыше 60 искусственных сооружений в новых субъектах нашей страны. Кроме того, программа работ 2025-2026 годов уже согласована с субъектами, и госкомпания готова приступить к ее реализации, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240724/putin-1961746780.html
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херсонская область , россия, владимир путин, автодор
Херсонская область , Россия, Владимир Путин, Автодор
Путин рассказал о новом участке дороги Новотроицкое-Чаплинка

Путин: дорога Новотроицкое-Чаплинка обеспечит доступность 17 населенных пунктов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин поводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ
Президент РФ Владимир Путин поводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин поводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый участок автодороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области протяженностью 71 километр обеспечит транспортную доступность 17 населенных пунктов.
Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России.
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Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах
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"Там (в Херсонской области - ред.) вводится участок, не такой уж большой по масштабам страны - 71 километр, Новотроицкое-Чаплинка, но все-таки дорога обеспечит лучшую транспортную доступность 17 населенных пунктов", - сказал российский лидер.
Президент добавил, что по дороге уже пустили школьные автобусы, а также четыре маршрута рейсовых автобусов.
В среду в эксплуатацию введен участок автомобильной дороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области. Протяженность участка – 71 километр, он является частью альтернативного пути в Крым. Дорога позволит разгрузить АПП "Джанкой", перенаправив потоки на АПП "Армянск". Как отмечает "Автодор", работы на участке завершены с опережением срока на 2 месяца, а на восстановление трассы, которая на отдельных участках была сильно повреждена, ушло пять месяцев.
Трасса имеет огромное значение для жителей 17 населенных пунктов Херсонской области, говорится в сообщении "Автодора". Отремонтированная дорога позволит жителям сразу двух районов области быстрее и безопаснее добираться до образовательных, культурных объектов и медицинских учреждений. Дорожники не только улучшили качество жизни жителей региона, а также увеличили пропускную способность. Трафик автомобильного потока на сегодняшний день увеличился в 3 раза - с 450 до 1340 транспортных средств в сутки.
В общей сложности, за период с 2022 по 2024 год, дорожники "Автодора" восстановят уже более 2000 километров дорог и свыше 60 искусственных сооружений в новых субъектах нашей страны. Кроме того, программа работ 2025-2026 годов уже согласована с субъектами, и госкомпания готова приступить к ее реализации, отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Путин отметил важность открытия нового участка дороги в Херсонской области
Вчера, 16:07
 
Херсонская областьРоссияВладимир ПутинАвтодор
 
 
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