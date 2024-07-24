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Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2024
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16:07 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961746780.html
Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах
Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2024
Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых регионах. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:07
2024-07-24T16:07
общество
россия
мариуполь
херсонская область
владимир путин
нахимовское военно-морское училище
лнр
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых регионах. В среду в эксплуатацию будет введен участок автомобильной дороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области. Протяженность участка – 71 километр, он является частью альтернативного пути в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность семнадцати населённых пунктов, а также позволит разгрузить АПП "Джанкой", перенаправив потоки на АПП "Армянск". На восстановление трассы, которая на отдельных участках была сильно повреждена, ушло пять месяцев. Кроме того, при участии главы государства будет открыт Краснодонский родильный дом в ЛНР. Его площадь - 3,8 тысячи квадратных метров, он рассчитан на 90 коек и может принять порядка 10 тысяч женщин в год. После капремонта, который шёл с 2022 года, улучшилось оснащение палат, а операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием. Также среди открываемых объектов - отремонтированный корпус больницы интенсивного лечения города Мариуполя. Коечный фонд сданного корпуса – 165 коек. В рамках ремонта был осуществлен монтаж сетей, восстановление кровли и фасада, внутренние отделочные работы, было поставлено инновационное оборудование кардиологического и нейрохирургического профиля, создан первый региональный сосудистый центр, а также лаборатория для различных медицинских исследований. Работы велись с мая 2023 года, во время ремонта учреждение не прекращало свою деятельность. В двух других корпусах больницы работы продолжаются. Кроме этого, в Мариуполе при участии главы государства будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны России, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек. Филиал включает учебно-административный корпус со зрительным залом на 600 мест, универсальный спортивный комплекс с бассейном на 25 метров, залом для игровых видов спорта и занятия акробатикой, спорткомплекс с крытой ареной, футбольное поле, тренажёрную площадку, полосу препятствий, спальные корпуса. Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра "Маяк" (Бердянск, Запорожская область).
https://ria.ru/20240724/putin-1961739332.html
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общество, россия, мариуполь, херсонская область , владимир путин, нахимовское военно-морское училище, лнр
Общество, Россия, Мариуполь, Херсонская область , Владимир Путин, Нахимовское военно-морское училище, ЛНР
Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах

Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых регионах.
В среду в эксплуатацию будет введен участок автомобильной дороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области. Протяженность участка – 71 километр, он является частью альтернативного пути в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность семнадцати населённых пунктов, а также позволит разгрузить АПП "Джанкой", перенаправив потоки на АПП "Армянск". На восстановление трассы, которая на отдельных участках была сильно повреждена, ушло пять месяцев.
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Кроме того, при участии главы государства будет открыт Краснодонский родильный дом в ЛНР. Его площадь - 3,8 тысячи квадратных метров, он рассчитан на 90 коек и может принять порядка 10 тысяч женщин в год. После капремонта, который шёл с 2022 года, улучшилось оснащение палат, а операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием.
Также среди открываемых объектов - отремонтированный корпус больницы интенсивного лечения города Мариуполя. Коечный фонд сданного корпуса – 165 коек. В рамках ремонта был осуществлен монтаж сетей, восстановление кровли и фасада, внутренние отделочные работы, было поставлено инновационное оборудование кардиологического и нейрохирургического профиля, создан первый региональный сосудистый центр, а также лаборатория для различных медицинских исследований.
Работы велись с мая 2023 года, во время ремонта учреждение не прекращало свою деятельность. В двух других корпусах больницы работы продолжаются.
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Кроме этого, в Мариуполе при участии главы государства будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны России, строительство которого шло с декабря 2022 года.
Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек. Филиал включает учебно-административный корпус со зрительным залом на 600 мест, универсальный спортивный комплекс с бассейном на 25 метров, залом для игровых видов спорта и занятия акробатикой, спорткомплекс с крытой ареной, футбольное поле, тренажёрную площадку, полосу препятствий, спальные корпуса.
Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра "Маяк" (Бердянск, Запорожская область).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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ОбществоРоссияМариупольХерсонская областьВладимир ПутинНахимовское военно-морское училищеЛНР
 
 
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