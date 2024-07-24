https://ria.ru/20240724/putin-1961740612.html
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:48
2024-07-24T15:48
2024-07-24T15:54
владимир путин
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общество
жилье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог, заявил президент РФ Владимир Путин."Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее. Капитально отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20240724/putin-1961740104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, жилье
Владимир Путин, Россия, Общество, Жилье
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин
Путин: в новых регионах построено 62 жилых дома, отремонтировано 3 тыс км дорог