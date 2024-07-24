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В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024
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15:48 24.07.2024 (обновлено: 15:54 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/putin-1961740612.html
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:48
2024-07-24T15:54
владимир путин
россия
общество
жилье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог, заявил президент РФ Владимир Путин."Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее. Капитально отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20240724/putin-1961740104.html
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владимир путин, россия, общество, жилье
Владимир Путин, Россия, Общество, Жилье
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин

Путин: в новых регионах построено 62 жилых дома, отремонтировано 3 тыс км дорог

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее. Капитально отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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