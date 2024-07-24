https://ria.ru/20240724/putin-1961740612.html

В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин

В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024

В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин

В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:48

2024-07-24T15:48

2024-07-24T15:54

владимир путин

россия

общество

жилье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог, заявил президент РФ Владимир Путин."Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее. Капитально отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20240724/putin-1961740104.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, жилье