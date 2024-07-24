https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html

Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты

Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты

Новые регионы нужно включить в обновленные национальные проекты уже в этом году, заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию этих... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:48

2024-07-24T15:48

2024-07-24T18:13

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новороссия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новые регионы нужно включить в обновленные национальные проекты уже в этом году, заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию этих территорий."Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году", — сказал президент.Он добавил, что при необходимости нужно предусмотреть для новых регионов упрощенный доступ к инструментам поддержки.Путин отметил, что вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию, помогая раскрыть им свой колоссальный потенциал созидания и роста. Он подчеркнул, что безопасность новых регионов остается приоритетной задачей, но нельзя забывать и о других сферах. Речь идет, в частности, о ремонте жилья, строительстве современных домов, социальных и транспортных объектов. Президент добавил, что условия для жизни и работы на этих территориях должны быть достойными уже сегодня.Глава государства также заявил, что в новых регионах завершены работы на 11 262 объектах. Среди прочего построены 62 многоквартирных дома, восстановлены 2140 таких домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, капитально отремонтировано более трех тысяч километров автомобильных дорог. Помимо этого, на территории Донбасса и Новороссии открыли свыше 500 банковских отделений и офисов. Для поддержки бизнеса создан широкий набор инструментов — от программ льготного кредитования до режима свободной экономической зоны, подчеркнул президент.Путин также отметил, что принятые правительством меры, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах. Он призвал не сбавлять темпы развития этих территорий и строго выдерживать поставленные сроки.

https://ria.ru/20240701/mishustin-1956564589.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953607117.html

https://ria.ru/20240529/rossiya-1949169936.html

россия

донбасс

новороссия

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общество, россия, донбасс, новороссия, владимир путин