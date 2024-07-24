https://ria.ru/20240724/putin-1961740104.html
В новых регионах открыли более 500 банковских отделений, заявил Путин
В новых регионах открыли более 500 банковских отделений, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024
В новых регионах открыли более 500 банковских отделений, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в новых регионах открыто свыше 500 банковских отделений и офисов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:46
2024-07-24T15:46
2024-07-24T15:53
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в новых регионах открыто свыше 500 банковских отделений и офисов."Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов, что крайне важно и для граждан, и для экономики в целом", - сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Он добавил, что в целях поддержки бизнеса в новых регионах создан широкий набор инструментов - от программ льготного кредитования до режима свободной экономической зоны.
https://ria.ru/20240724/putin-1961740612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
В новых регионах открыли более 500 банковских отделений, заявил Путин
Путин: в новых регионах открыли более 500 банковских отделений и офисов