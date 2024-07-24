https://ria.ru/20240724/putin-1961740104.html

В новых регионах открыли более 500 банковских отделений, заявил Путин

В новых регионах открыли более 500 банковских отделений, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024

В новых регионах открыли более 500 банковских отделений, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в новых регионах открыто свыше 500 банковских отделений и офисов. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:46

2024-07-24T15:46

2024-07-24T15:53

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в новых регионах открыто свыше 500 банковских отделений и офисов."Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов, что крайне важно и для граждан, и для экономики в целом", - сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Он добавил, что в целях поддержки бизнеса в новых регионах создан широкий набор инструментов - от программ льготного кредитования до режима свободной экономической зоны.

https://ria.ru/20240724/putin-1961740612.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия