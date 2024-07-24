https://ria.ru/20240724/putin-1961739732.html
Путин поручил обеспечивать условия для жителей новых регионов
Путин поручил обеспечивать условия для жителей новых регионов - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил обеспечивать условия для жителей новых регионов
Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня, заявил президент России Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:44
2024-07-24T15:44
2024-07-24T15:46
владимир путин
общество
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донбасс
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ."Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240724/putin-1961739332.html
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владимир путин, общество, россия, донбасс, новороссия
Владимир Путин, Общество, Россия, Донбасс, Новороссия
Путин поручил обеспечивать условия для жителей новых регионов
Путин: жители новых регионов должны иметь достойные условия для жизни и работы