https://ria.ru/20240724/putin-1961739732.html

Путин поручил обеспечивать условия для жителей новых регионов

Путин поручил обеспечивать условия для жителей новых регионов - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поручил обеспечивать условия для жителей новых регионов

Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня, заявил президент России Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:44

2024-07-24T15:44

2024-07-24T15:46

владимир путин

общество

россия

донбасс

новороссия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ."Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240724/putin-1961739332.html

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донбасс

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владимир путин, общество, россия, донбасс, новороссия