https://ria.ru/20240724/putin-1961739332.html
Путин назвал безопасность новых регионов приоритетным вопросом
Путин назвал безопасность новых регионов приоритетным вопросом - РИА Новости, 24.07.2024
Путин назвал безопасность новых регионов приоритетным вопросом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность новых регионов России является приоритетом, но нельзя забывать и о других сферах. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:42
2024-07-24T15:42
2024-07-24T15:49
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность новых регионов России является приоритетом, но нельзя забывать и о других сферах.Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России."Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя и для своих детей на будущее. Это значит, что одновременно с решением приоритетной задачи в области безопасности - это, безусловно, приоритет номер один - необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить современные дома, социальные и транспортные объекты", - сказал российский лидер.Путин отметил, что во время встреч с главами регионов на это обращается особое внимание. "Нужно создавать условия для динамичного развития промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, экономики в целом", - добавил он.
https://ria.ru/20240724/putin-1961739732.html
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владимир путин, россия, донбасс, новороссия
Владимир Путин, Россия, Донбасс, Новороссия
Путин назвал безопасность новых регионов приоритетным вопросом
Путин: безопасность новых регионов в приоритете