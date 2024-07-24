https://ria.ru/20240724/putin-1961739332.html

Путин назвал безопасность новых регионов приоритетным вопросом

Путин назвал безопасность новых регионов приоритетным вопросом - РИА Новости, 24.07.2024

Путин назвал безопасность новых регионов приоритетным вопросом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность новых регионов России является приоритетом, но нельзя забывать и о других сферах. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:42

2024-07-24T15:42

2024-07-24T15:49

владимир путин

россия

донбасс

новороссия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность новых регионов России является приоритетом, но нельзя забывать и о других сферах.Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России."Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя и для своих детей на будущее. Это значит, что одновременно с решением приоритетной задачи в области безопасности - это, безусловно, приоритет номер один - необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить современные дома, социальные и транспортные объекты", - сказал российский лидер.Путин отметил, что во время встреч с главами регионов на это обращается особое внимание. "Нужно создавать условия для динамичного развития промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, экономики в целом", - добавил он.

https://ria.ru/20240724/putin-1961739732.html

россия

донбасс

новороссия

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владимир путин, россия, донбасс, новороссия