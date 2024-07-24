https://ria.ru/20240724/putin-1961738656.html
Путин заявил о поддержке Донбасса всей страной
Путин заявил о поддержке Донбасса всей страной - РИА Новости, 24.07.2024
Путин заявил о поддержке Донбасса всей страной
Миллионы людей, фактически вся Россия, поддерживают Донбасс, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:42
2024-07-24T15:42
2024-07-24T15:50
донбасс
владимир путин
россия
новороссия
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Миллионы людей, фактически вся Россия, поддерживают Донбасс, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых регионов РФ."Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации, поддерживают Донбасс и Новороссию, помогают раскрыть им свой колоссальный потенциал созидания и роста", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240724/zelenskij-1961647240.html
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донбасс, владимир путин, россия, новороссия, общество
Донбасс, Владимир Путин, Россия, Новороссия, Общество
Путин заявил о поддержке Донбасса всей страной
Путин: вся страна поддерживает Донбасс