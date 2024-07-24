https://ria.ru/20240724/putin-1961738656.html

Путин заявил о поддержке Донбасса всей страной

Путин заявил о поддержке Донбасса всей страной - РИА Новости, 24.07.2024

Путин заявил о поддержке Донбасса всей страной

Миллионы людей, фактически вся Россия, поддерживают Донбасс, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:42

2024-07-24T15:42

2024-07-24T15:50

донбасс

владимир путин

россия

новороссия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Миллионы людей, фактически вся Россия, поддерживают Донбасс, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых регионов РФ."Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации, поддерживают Донбасс и Новороссию, помогают раскрыть им свой колоссальный потенциал созидания и роста", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240724/zelenskij-1961647240.html

донбасс

россия

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, владимир путин, россия, новороссия, общество