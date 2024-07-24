Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил завершить строительство соцобъектов в трех регионах России - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961717801.html
Путин поручил завершить строительство соцобъектов в трех регионах России
Путин поручил завершить строительство соцобъектов в трех регионах России - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил завершить строительство соцобъектов в трех регионах России
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Орловской, Тверской областей и ХМАО принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:31
2024-07-24T14:31
общество
орловская область
россия
владимир путин
андрей клычков
руслан кухарук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_5d8d9579382fe172ea9a3eb9eeb7bc1a.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Орловской, Тверской областей и ХМАО принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию социальных объектов, сказано в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства. "Рекомендовать правительству Орловской области принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию до конца 2024 года многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", - сказано в документе. Ответственным за исполнением назначен губернатор Орловской области Андрей Клычков. Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поручено принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске". Ответственным назначен врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Правительству Тверской области рекомендовано разработать и утвердить план мероприятий, направленных на завершение реконструкции дворца культуры "Шахтер" в городе Нелидово Тверской области, определив этапы и сроки реконструкции. По всем трем объектам главы регионов должны представить доклад до 1 сентября 2024 года, следует из текста документа.
https://ria.ru/20240606/kukharuk-1951001197.html
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_bce3d609d432fd3fb0605cfab5738d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, орловская область, россия, владимир путин, андрей клычков, руслан кухарук
Общество, Орловская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Клычков, Руслан Кухарук
Путин поручил завершить строительство соцобъектов в трех регионах России

Путин рекомендовал принять меры по вводу ряда социальных объектов в регионах РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Орловской, Тверской областей и ХМАО принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию социальных объектов, сказано в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.
«
"Рекомендовать правительству Орловской области принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию до конца 2024 года многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", - сказано в документе. Ответственным за исполнением назначен губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поручено принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске". Ответственным назначен врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук.
Правительству Тверской области рекомендовано разработать и утвердить план мероприятий, направленных на завершение реконструкции дворца культуры "Шахтер" в городе Нелидово Тверской области, определив этапы и сроки реконструкции.
По всем трем объектам главы регионов должны представить доклад до 1 сентября 2024 года, следует из текста документа.
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Кухарук: запросы людей – приоритет для руководителя региона
6 июня, 14:14
 
ОбществоОрловская областьРоссияВладимир ПутинАндрей КлычковРуслан Кухарук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала