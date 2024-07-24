Путин поручил завершить строительство соцобъектов в трех регионах России
Путин рекомендовал принять меры по вводу ряда социальных объектов в регионах РФ
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Орловской, Тверской областей и ХМАО принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию социальных объектов, сказано в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.
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"Рекомендовать правительству Орловской области принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию до конца 2024 года многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", - сказано в документе. Ответственным за исполнением назначен губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поручено принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске". Ответственным назначен врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук.
Правительству Тверской области рекомендовано разработать и утвердить план мероприятий, направленных на завершение реконструкции дворца культуры "Шахтер" в городе Нелидово Тверской области, определив этапы и сроки реконструкции.
По всем трем объектам главы регионов должны представить доклад до 1 сентября 2024 года, следует из текста документа.