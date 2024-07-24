https://ria.ru/20240724/putin-1961717801.html

Путин поручил завершить строительство соцобъектов в трех регионах России

Путин поручил завершить строительство соцобъектов в трех регионах России - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поручил завершить строительство соцобъектов в трех регионах России

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Орловской, Тверской областей и ХМАО принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:31

2024-07-24T14:31

2024-07-24T14:31

общество

орловская область

россия

владимир путин

андрей клычков

руслан кухарук

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Орловской, Тверской областей и ХМАО принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию социальных объектов, сказано в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства. "Рекомендовать правительству Орловской области принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию до конца 2024 года многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", - сказано в документе. Ответственным за исполнением назначен губернатор Орловской области Андрей Клычков. Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поручено принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске". Ответственным назначен врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Правительству Тверской области рекомендовано разработать и утвердить план мероприятий, направленных на завершение реконструкции дворца культуры "Шахтер" в городе Нелидово Тверской области, определив этапы и сроки реконструкции. По всем трем объектам главы регионов должны представить доклад до 1 сентября 2024 года, следует из текста документа.

https://ria.ru/20240606/kukharuk-1951001197.html

орловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, орловская область, россия, владимир путин, андрей клычков, руслан кухарук