https://ria.ru/20240724/putin-1961714790.html
В России укрепят кадровый потенциал кораблестроения
В России укрепят кадровый потенциал кораблестроения - РИА Новости, 24.07.2024
В России укрепят кадровый потенциал кораблестроения
Президент России Владимир Путин дал поручения об укреплении кадрового потенциала кораблестроительной отрасли РФ и поддержки ее образовательных учреждений,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:26
2024-07-24T14:26
2024-07-24T14:26
россия
владимир путин
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения об укреплении кадрового потенциала кораблестроительной отрасли РФ и поддержки ее образовательных учреждений, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Путин дал поручения по развитию отечественного кораблестроения в целях обороны и безопасности РФ, они учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире, напряженность в котором только возрастает, в связи с чем Россия обязана укреплять свой ВМФ, сказал Патрушев российским информационным агентствам. Поручения даны по итогам совещания, которое Путин проводил в конце июня. поменяла свои"Отмечу, что развитие кораблестроительного комплекса будет проводиться, в том числе в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы", - отметил Патрушев. "Часть поручений касается укрепления кадрового потенциала отрасли, поддержки образовательных учреждений в области кораблестроения", - добавил он.
https://ria.ru/20240626/putin-1955716809.html
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россия, владимир путин, николай патрушев, безопасность
Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев, Безопасность
В России укрепят кадровый потенциал кораблестроения
Путин поручил укрепить кадровый потенциал кораблестроительной отрасли
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения об укреплении кадрового потенциала кораблестроительной отрасли РФ и поддержки ее образовательных учреждений, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
Путин дал поручения по развитию отечественного кораблестроения в целях обороны и безопасности РФ, они учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире, напряженность в котором только возрастает, в связи с чем Россия обязана укреплять свой ВМФ, сказал Патрушев российским информационным агентствам. Поручения даны по итогам совещания, которое Путин проводил в конце июня. поменяла свои
"Отмечу, что развитие кораблестроительного комплекса будет проводиться, в том числе в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы", - отметил Патрушев.
"Часть поручений касается укрепления кадрового потенциала отрасли, поддержки образовательных учреждений в области кораблестроения", - добавил он.