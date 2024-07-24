https://ria.ru/20240724/putin-1961713966.html
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам - РИА Новости, 24.07.2024
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан РФ в гостиницы при предъявлении водительского... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:23
2024-07-24T14:23
2024-07-24T14:24
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан РФ в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации: обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения", - говорится в документе. Срок предоставления доклада – до 1 сентября 2024 года, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, новости - туризм, общество
Туризм, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Новости - Туризм, Общество
Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам
Россияне смогут заселяться в гостиницы при предъявлении водительских прав