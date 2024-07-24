https://ria.ru/20240724/putin-1961713766.html

Туристические автобусы включат в программу льготного лизинга

Туристические автобусы включат в программу льготного лизинга - РИА Новости, 24.07.2024

Туристические автобусы включат в программу льготного лизинга

Президент России Владимир Путин поручил кабмину включить туристические автобусы в программу льготного лизинга. Перечень поручений по итогам совещания с членами... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:23

2024-07-24T14:23

2024-07-24T14:25

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину включить туристические автобусы в программу льготного лизинга. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии... обеспечить включение туристических автобусов в программу льготного лизинга", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240724/putin-1961711058.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин