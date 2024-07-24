https://ria.ru/20240724/putin-1961713454.html

Правительство представит предложения по поддержке аграриев из-за заморозков

Правительство представит предложения по поддержке аграриев из-за заморозков - РИА Новости, 24.07.2024

Правительство представит предложения по поддержке аграриев из-за заморозков

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 августа представить предложения о дополнительных мерах поддержки аграриев, продукция которых... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:21

2024-07-24T14:21

2024-07-24T14:26

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 августа представить предложения о дополнительных мерах поддержки аграриев, продукция которых пострадала от заморозков. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить предложения: о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, продукция которых пострадала в результате воздействия заморозков в мае 2024 года. Срок - 15 августа 2024 г", - говорится в сообщении. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240724/putin-1961711058.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин