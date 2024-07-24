https://ria.ru/20240724/putin-1961713454.html
Правительство представит предложения по поддержке аграриев из-за заморозков
Правительство представит предложения по поддержке аграриев из-за заморозков - РИА Новости, 24.07.2024
Правительство представит предложения по поддержке аграриев из-за заморозков
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 августа представить предложения о дополнительных мерах поддержки аграриев, продукция которых... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:21
2024-07-24T14:21
2024-07-24T14:26
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 августа представить предложения о дополнительных мерах поддержки аграриев, продукция которых пострадала от заморозков. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить предложения: о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, продукция которых пострадала в результате воздействия заморозков в мае 2024 года. Срок - 15 августа 2024 г", - говорится в сообщении. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240724/putin-1961711058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Правительство представит предложения по поддержке аграриев из-за заморозков
Путин поручил до 15 августа представить идеи поддержки аграриев из-за заморозков