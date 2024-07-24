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Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства - РИА Новости, 24.07.2024
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14:20 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961712941.html
Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства
Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства
Президент России Владимир Путин поручил минздраву РФ установить сроки для отсроченного обслуживания рецептов на получение лекарственных препаратов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:20
2024-07-24T14:20
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил минздраву РФ установить сроки для отсроченного обслуживания рецептов на получение лекарственных препаратов. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарственных препаратов для медицинского применения. Срок - 15 декабря 2024 года", - говорится в документе. Ответственным назначен министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства

Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на получение лекарств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил минздраву РФ установить сроки для отсроченного обслуживания рецептов на получение лекарственных препаратов.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
«
"Минздраву России обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарственных препаратов для медицинского применения. Срок - 15 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мурашко
 
 
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