https://ria.ru/20240724/putin-1961712941.html

Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства

Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства

Президент России Владимир Путин поручил минздраву РФ установить сроки для отсроченного обслуживания рецептов на получение лекарственных препаратов. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:20

2024-07-24T14:20

2024-07-24T14:20

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

михаил мурашко

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил минздраву РФ установить сроки для отсроченного обслуживания рецептов на получение лекарственных препаратов. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарственных препаратов для медицинского применения. Срок - 15 декабря 2024 года", - говорится в документе. Ответственным назначен министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20231216/kletki-1916200065.html

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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мурашко