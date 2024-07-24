https://ria.ru/20240724/putin-1961712941.html
Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства
Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства
Президент России Владимир Путин поручил минздраву РФ установить сроки для отсроченного обслуживания рецептов на получение лекарственных препаратов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:20
2024-07-24T14:20
2024-07-24T14:20
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959277399_0:502:2748:2048_1920x0_80_0_0_e40254265bf872c1441b87957f2c1990.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил минздраву РФ установить сроки для отсроченного обслуживания рецептов на получение лекарственных препаратов. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Минздраву России обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарственных препаратов для медицинского применения. Срок - 15 декабря 2024 года", - говорится в документе. Ответственным назначен министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20231216/kletki-1916200065.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959277399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fc1174500360d4ff9356b3647dd7fb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на лекарства
Путин поручил установить сроки обслуживания рецептов на получение лекарств