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Правительство подготовит предложения о переезде госкомпаний в регионы - РИА Новости, 24.07.2024
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12:58 24.07.2024 (обновлено: 13:23 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/putin-1961680889.html
Правительство подготовит предложения о переезде госкомпаний в регионы
Правительство подготовит предложения о переезде госкомпаний в регионы - РИА Новости, 24.07.2024
Правительство подготовит предложения о переезде госкомпаний в регионы
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 октября представить предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:58
2024-07-24T13:23
москва
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 октября представить предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности.Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля."Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из города Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности, обратив особое внимание на субъекты Российской Федерации, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах... Срок - 1 октября 2024 года", - говорится в тексте поручений.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240724/peskov-1961684716.html
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москва, владимир путин, экономика
Москва, Владимир Путин, Экономика
Правительство подготовит предложения о переезде госкомпаний в регионы

Правительство подготовит предложения о переезде офисов госкомпаний из Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 октября представить предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности.
Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
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"Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из города Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности, обратив особое внимание на субъекты Российской Федерации, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах... Срок - 1 октября 2024 года", - говорится в тексте поручений.
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