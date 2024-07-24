https://ria.ru/20240724/putin-1961625200.html
Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов
Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов - РИА Новости, 24.07.2024
Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов
Доклад о ходе подготовки новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин заслушает в сентябре, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:28
2024-07-24T09:28
2024-07-24T10:44
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михаил мишустин
владимир путин
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Доклад о ходе подготовки новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин заслушает в сентябре, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Идёт активная подготовка новых национальных проектов... Мы будем президенту докладывать в сентябре месяце, как идёт такая стратегическая работа", - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями в Новосибирске.
https://ria.ru/20240529/mishustin-1949195452.html
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россия, новосибирск, михаил мишустин, владимир путин, политика
Россия, Новосибирск, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Политика
Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов
Мишустин: доклад о подготовке новых нацпроектов Путин заслушает в сентябре