https://ria.ru/20240724/putin-1961625200.html

Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов

Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов - РИА Новости, 24.07.2024

Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов

Доклад о ходе подготовки новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин заслушает в сентябре, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:28

2024-07-24T09:28

2024-07-24T10:44

россия

новосибирск

михаил мишустин

владимир путин

политика

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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Доклад о ходе подготовки новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин заслушает в сентябре, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Идёт активная подготовка новых национальных проектов... Мы будем президенту докладывать в сентябре месяце, как идёт такая стратегическая работа", - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями в Новосибирске.

https://ria.ru/20240529/mishustin-1949195452.html

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россия, новосибирск, михаил мишустин, владимир путин, политика