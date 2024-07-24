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Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов - РИА Новости, 24.07.2024
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09:28 24.07.2024 (обновлено: 10:44 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/putin-1961625200.html
Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов
Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов - РИА Новости, 24.07.2024
Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов
Доклад о ходе подготовки новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин заслушает в сентябре, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:28
2024-07-24T10:44
россия
новосибирск
михаил мишустин
владимир путин
политика
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Доклад о ходе подготовки новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин заслушает в сентябре, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Идёт активная подготовка новых национальных проектов... Мы будем президенту докладывать в сентябре месяце, как идёт такая стратегическая работа", - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями в Новосибирске.
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россия, новосибирск, михаил мишустин, владимир путин, политика
Россия, Новосибирск, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Политика
Премьер рассказал, когда Путину доложат о ходе подготовки новых нацпроектов

Мишустин: доклад о подготовке новых нацпроектов Путин заслушает в сентябре

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со студентами и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со студентами и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со студентами и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Доклад о ходе подготовки новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин заслушает в сентябре, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"Идёт активная подготовка новых национальных проектов... Мы будем президенту докладывать в сентябре месяце, как идёт такая стратегическая работа", - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями в Новосибирске.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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РоссияНовосибирскМихаил МишустинВладимир ПутинПолитика
 
 
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