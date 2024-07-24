https://ria.ru/20240724/putin-1961574329.html

Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке

Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.07.2024

Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке

"Остановите музыку! Остановите музыку! Прошу вас я, прошу вас я: с другим танцует девушка моя!" Если заменить слово "музыку" на "Путина", советский музыкальный... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:00

2024-07-24T11:24

аналитика

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"Остановите музыку! Остановите музыку! Прошу вас я, прошу вас я: с другим танцует девушка моя!" Если заменить слово "музыку" на "Путина", советский музыкальный хит может стать гимном международной политики России, которая набирает ход совершенно неприличными темпами.Еще не успело затихнуть эхо от воплей, которые поднялись на Западе по поводу подписания нового долговременного стратегического договора между Россией и Северной Кореей, как пришла новость, что в ближайшей перспективе будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.Об этом вчера сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, который назвал предстоящее событие "по-настоящему историческим". Договор планируется подписать на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.Что же такого особенного и исторического в новом российско-иранском договоре?Сам договор (вернее, открытая часть) будет обнародован после подписания, но уже сейчас понятны его общие контуры, которые гарантированно одновременно нажмут на все болевые точки коллективного Запада.Начнем с того, что договор этот готовился почти два с половиной года, то есть это не сиюминутная PR-акция, а тщательно проработанная и согласованная обеими сторонами дорожная карта взаимоотношений двух стран на целых 20 лет. В договоре будут зафиксированы (как пишут близкие к теме источники — "формализованы") как уже существующие направления сотрудничества, так и совершенно новые, но не менее масштабные. Среди них — энергетика, атомная отрасль, космос, транспорт, логистика и, конечно, военное и военно-техническое сотрудничество.На данный момент открытые цифры по товарообороту между Ираном и Россией относительно невелики: порядка четырех миллиардов долларов в год (с той же Турцией — членом НАТО и коллекционером стульев — почти 57 миллиардов долларов). Однако динамика говорит сама за себя: по итогам первого квартала 2024-го Россия и Иран нарастили товарооборот год к году на 48%, при этом экспорт из РФ в исламскую республику увеличился на 77%. Наши переговорщики пока наметили скромную цифру в 25 миллиардов долларов товарооборота в год, но, судя по масштабу нового договора, не исключено, что рано или поздно мы подойдем к цифре в 200 миллиардов, которую в свое время озвучивал недавно погибший в авиакатастрофе Эбрахим Раиси.Забавно, что после избрания новым президентом Ирана Масуда Пезешкиана коллективный Запад начал с надеждой потирать вспотевшие руки, а западные СМИ фактически объявили о конце дружбы Ирана и России. Оцените: "Неожиданная победа реформатора Масуда Пезешкиана показала неспособность консерваторов сопротивляться растущему требованию перемен. <…> Более всего — нормализации отношений с Западом и отдалению от России"; "Выборы в Иране могут изменить направление отношений с Россией. Любое снятие санкций и восстановление связей с Западом потребуют от Тегерана пересмотра отношений с Россией".Однако, как это у них часто бывает, что-то пошло не так.Не зная, что на Западе все уже решили за него, в своей первой программной статье новоизбранный иранский президент однозначно заявил, что "Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация сохранит приверженность расширению и активизации нашего сотрудничества", причем как двустороннего, так и в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз.И уже сейчас очевидно, что "на нашего Вильяма Шекспира" договаривающиеся стороны решили замахнуться весьма серьезно, что доказывают более чем серьезная динамика и амбиции по уже работающим или стартующим проектам.Например, 26 июня корпорация "Газпром" и Национальная газовая компания Ирана (National Iranian Gas Company, NIGC) подписали стратегический меморандум об организации поставок российского газа в Иран и строительстве газопровода с севера на юг республики. Объем поставок составит 300 миллионов кубометров газа в сутки (109 миллиардов кубометров в год). И. о. министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани назвал соглашение "шедевром энергетической дипломатии, который может создать предпосылки для экономической революции и обеспечить энергобезопасность региона с помощью Ирана". Реализация данного проекта, который войдет в "большой" договор, превратит Иран в ключевой ближневосточный газовый хаб, а Россию — в одного из его главных бенефициаров и операторов (только объем финансовых транзакций, связанных с прокачкой газа через Иран с севера на юг, оценивается в 12 миллиардов долларов в год).Мало того: как волнуются профильные западные источники, Москва и Тегеран задумали создать "газовую ОПЕК", в результате чего они смогут контролировать 71% мировых запасов голубого топлива, 44% всего газа на рынке, 53% всех газовых трубопроводов и 57% от всего экспорта СПГ. Почему Запад волнуется, совершенно непонятно — с точки зрения России все будет супер.Примерно такие же амбиции — в развитии глобального логистического коридора "Север — Юг", который в итоге призван заменить главный маршрут мировой торговли, до недавнего времени пролегавший через Суэцкий канал, в космической теме (сюрприз: во второй половине 2024 года состоится введение в эксплуатацию нового космодрома Чабахар на юго-востоке Ирана, строительство которого без россиян не обошлось), в финансах (еще 6 июля было объявлено о завершении объединения платежных систем "Мир" и "Шетаб", а сейчас идет работа по объединению финансовых систем всех стран БРИКС), в атомной энергетике и далее везде.Но Запад, уверенный в силе своих зеленых фантиков, безусловно, больше волнует военная сторона вопроса. И тут мы ничем их порадовать не можем.В свое время советник аятоллы Али Хаменеи Камаль Харази заявил, что "Россия и Иран не имеют никаких преград для осуществления военных сделок друг с другом", а теперь, после интенсивных контактов между министерствами обороны двух стран, которые стартовали еще при Раиси, военно-политические возможности Ирана (и, соответственно, России) возрастут многократно.Ясно, что это самая закрытая тема, но были сообщения, что Иран очень хочет российские истребители Су-35 и системы ПВО С-400 (привет ВВС Израиля). Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно с грустью сообщил, что "Иран все ближе к возможности получить материалы для изготовления ядерного оружия, в настоящее время это вопрос всего пары недель". Теперь это время (при необходимости) стремится к нулю. В свою очередь, Россия может получить в свое распоряжение ключевые иранские аэропорты и морские порты двойного назначения (которые наши ВКС и флот уже периодически используют, в частности для ударов по целям в Сирии), а также получит возможность совместного командования северным участком воздушно-космической обороны Каспийского региона Ирана.С учетом того, что содержание нового 20-летнего стратегического договора с Ираном синхронизировано с содержанием 25-летней дорожной карты исламской республики с Китаем (то есть теперь это своего рода трехсторонняя платформа), можно утверждать, что Запад проморгал самую масштабную трансформацию баланса сил в регионе, которая критически повлияет на расстановку всех фигур на мировой доске.Еще в 2022 году (до начала СВО) западное издание The National Interest писало, что "потенциальный 20-летний пакт Иран — Россия, возможно, гораздо более важен для Запада, чем для них самих" и что он "может дать Тегерану и Москве политические рычаги на переговорах с Западом".А мы предупреждали: не буди лихо, пока оно тихо.

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144423.html

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https://radiosputnik.ru/20240723/rf-iran-1961517198.html

https://ria.ru/20240712/dogovor-1959244733.html

https://ria.ru/20240706/iran-1957874978.html

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аналитика, россия, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, андрей руденко, энтони блинкен, брикс, нато, евразийский экономический союз