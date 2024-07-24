https://ria.ru/20240724/prozorov-1961604834.html

Экс-подполковник СБУ назвал причину увеличения числа бегущих с Украины

Экс-подполковник СБУ назвал причину увеличения числа бегущих с Украины - РИА Новости, 24.07.2024

Экс-подполковник СБУ назвал причину увеличения числа бегущих с Украины

После принятия на Украине закона об усилении мобилизации поток уклонистов, нелегально покидающих ее территорию, значительно увеличился — люди поняли, что... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:21

2024-07-24T03:21

2024-07-24T06:21

украина

василий прозоров

служба безопасности украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. После принятия на Украине закона об усилении мобилизации поток уклонистов, нелегально покидающих ее территорию, значительно увеличился — люди поняли, что ситуация на фронте и в стране становится все хуже, отсидеться в стороне уже не удастся, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров."Самые лучшие итоги (вступления закона в силу — Прим. Ред.) подводят кадры с улиц украинских городов. Это самое яркое подтверждение того, что с мобилизацией все очень и очень плохо", — заявил Прозоров, говоря многочисленных видео, где сотрудники территориальных центров комплектования, как на Украине называют военкоматы, ловят людей на улицах.Согласно закону, до 18 июля все мужчины призывного возраста должны были обновить свои данные в местных ТЦК — встать на учет и предъявить бронь. "В ТЦК пошли люди те, у кого есть реальные железобетонные отсрочки. Там врачи, например, какие-то сотрудники органов власти, работники цирка. Потому что по этому закону, если ты не обновил данные, то у тебя будет масса проблем в быту, в обычной жизни, в банковской сфере, и с автомобилями, и какие-то онлайн-движения по органам власти. Ничего не получится, если ты не обновил свои данные в ТЦК", — объяснил Прозоров.Экс-подполковник СБУ считает, что с принятием нового закона граждане Украины поняли, что это "последний звоночек для них" и "отсидеться уже не получится", поэтому они принимают решение нелегально покинуть территорию страны."Большинство населения Украины до последнего момента всерьез верило, что они побеждают. Вот еще чуть-чуть, еще месяц, и все. Но сейчас, с принятием этого закона, с ростом числа погибших и раненых, люди понимают, что на фронте все нехорошо, и, может быть, пора делать ноги из этой страны... Поток беглецов тоже вырос", — пояснил Прозоров.По его словам, ему попадались данные от офицеров-представителей украинской погранслужбы, что в день территорию Украины нелегально покидают несколько сотен человек. "Потому что люди боятся и не хотят идти на фронт, понимая, что там все, там это билет в один конец", — сказал он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240723/sbu-1961564466.html

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961422620.html

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украина, василий прозоров, служба безопасности украины