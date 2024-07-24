https://ria.ru/20240724/protesty-1961786175.html

Протесты в Бангладеш не коснулись стройплощадки АЭС, где работают россияне

Протесты в Бангладеш не коснулись стройплощадки АЭС, где работают россияне - РИА Новости, 24.07.2024

Протесты в Бангладеш не коснулись стройплощадки АЭС, где работают россияне

Протесты в Бангладеш не коснулись стройплощадки АЭС "Руппур", где задействованы российские специалисты, пострадавших среди россиян нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:29

2024-07-24T18:29

2024-07-24T18:29

в мире

бангладеш

россия

дакка (город)

шейх хасина

аэс руппур

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Протесты в Бангладеш не коснулись стройплощадки АЭС "Руппур", где задействованы российские специалисты, пострадавших среди россиян нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране. "Строительная площадка АЭС "Руппур", на которой занято около четырех тысяч российских специалистов, остается в стороне от протестов. Пострадавших среди соотечественников нет", - рассказали в посольстве. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на прошлой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло противостояние между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость. Правительство Бангладеш приостановило действие этой системы после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в июне этого года в ответ на петиции родственников ветеранов 1971 года Высокий суд страны восстановил систему квот, что спровоцировало новые демонстрации. По информации посольства, во вторник правительство Бангладеш снизило объем квот на госдолжности с 56% до 7%. Теперь 5% из них зарезервированы для ветеранов и их потомков, по 1% - для представителей этнических меньшинств, а также для лиц с ограниченными возможностями и так называемого третьего пола. Координаторы студенческого движения приостановили кампанию и озвучили требования, в случае неисполнения которых обещают возобновить протесты, добавили в посольстве РФ. Как уточнили агентству в дипмиссии, "речь идет о восстановлении интернет-соединения, отмене комендантского часа, выводе сотрудников органов правопорядка из университетских кампусов и возобновлении работы вузов, предоставлении гарантий безопасности участникам акций". Обстановка в стране по состоянию на среду нормализуется, государственные учреждения, банки и магазины возобновляют работу, восстанавливается доступ к интернету, отметили в посольстве.

https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961114406.html

https://ria.ru/20240724/bangladesh-1961727261.html

https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960837078.html

бангладеш

россия

дакка (город)

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в мире, бангладеш, россия, дакка (город), шейх хасина, аэс руппур