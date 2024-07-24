https://ria.ru/20240724/produkty-1961605936.html

Россиянам перечислили продукты, повышающие работоспособность

Россиянам перечислили продукты, повышающие работоспособность - РИА Новости, 24.07.2024

Россиянам перечислили продукты, повышающие работоспособность

Прилив энергии и бодрость в течение рабочего дня сможет обеспечить употребление яблок, апельсинов, а также жирных сортов рыбы, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:42

2024-07-24T03:42

2024-07-24T13:59

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Прилив энергии и бодрость в течение рабочего дня сможет обеспечить употребление яблок, апельсинов, а также жирных сортов рыбы, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Первыми в списке, конечно, будут фрукты. Так, простые яблоки могут надолго обеспечить организм энергией, а апельсины даже способны улучшить настроение. Бананы снабдят вас калием для полноценной работы сердца, а авокадо - нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии", - сказала Калошина. Также эндокринолог отметила пользу жирных сортов рыбы: содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты снижают уровень усталости и улучшают работу головного мозга. "А вот мясо в рационе должно быть нежирным. Предпочтительны курица и индейка. Так организм не потратит драгоценную энергию на переваривание пищи и, наоборот, добавит вам сил", - пояснила Калошина. Важно не забывать про овощи в рационе, так как они являются ценным источником клетчатки, витаминов и минералов, отметила врач. Цельнозерновые продукты обеспечивают организм энергией на долгое время, а бобовые - ценный источник необходимого для организма магния и калия, добавила она. Также врач подчеркнула, что темный шоколад способен обеспечить организм энергией в рекордные сроки. "Темный шоколад богат какао-бобами, в составе которых содержатся антиоксиданты - вещества, контролирующие обменные процессы в организме. Однако употреблять темный шоколад с целью взбодриться стоит без фанатизма, поскольку он остается высококалорийным продуктом", - отметила Калошина.

https://ria.ru/20240407/voda-1938329430.html

https://ria.ru/20240721/endokrinolog-1960988628.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье)