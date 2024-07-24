https://ria.ru/20240724/pristavy-1961719396.html
Госдума приняла закон о праве судебных приставов применять оружие
Госдума приняла закон о праве судебных приставов применять оружие - РИА Новости, 24.07.2024
Госдума приняла закон о праве судебных приставов применять оружие
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:36
2024-07-24T14:36
2024-07-24T14:57
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ряде случаев.Инициатива была внесена в нижнюю палату правительством в апреле. Согласно действующему законодательству, таким правом обладают только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.Отмечается, что сотрудник органов принудительного исполнения будет обязан проходить специальную подготовку, а также проверку не реже одного раза в год на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.Законопроектом предусматривается обязанность уведомления сотрудником в течение 24 часов прокурора в случае причинения смерти или ранения в результате применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также уведомление в течение 24 часов близкого родственника или близкого лица гражданина в случае причинения ему телесных повреждений в результате применения сотрудником органов принудительного исполнения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.Предусматривается, что органы принудительного исполнения в целях выполнения возложенных на них задач используют технические средства, средства аудио-, фото- и видеофиксации при документировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, в зданиях, помещениях судов, в зданиях, помещениях органов принудительного исполнения, а также для фиксирования действий сотрудников органов принудительного исполнения, выполняющих возложенные на них обязанности. Главный судебный пристав РФ устанавливает перечень технических средств, средств аудио-, фото- и видеофиксации, порядок их использования.Также предусматривается, что сотрудник не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, специальных средств и или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств и или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами. При этом превышение полномочий сотрудника влечет ответственность, установленную законом. Применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц.
https://ria.ru/20240701/fssp-1956689047.html
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госдума рф, общество
Госдума приняла закон о праве судебных приставов применять оружие
Госдума приняла закон о праве судебных приставов применять оружие и спецсредства
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ряде случаев.
Инициатива была внесена в нижнюю палату правительством в апреле. Согласно действующему законодательству, таким правом обладают только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Отмечается, что сотрудник органов принудительного исполнения будет обязан проходить специальную подготовку, а также проверку не реже одного раза в год на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Законопроектом предусматривается обязанность уведомления сотрудником в течение 24 часов прокурора в случае причинения смерти или ранения в результате применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также уведомление в течение 24 часов близкого родственника или близкого лица гражданина в случае причинения ему телесных повреждений в результате применения сотрудником органов принудительного исполнения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.
Предусматривается, что органы принудительного исполнения в целях выполнения возложенных на них задач используют технические средства, средства аудио-, фото- и видеофиксации при документировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, в зданиях, помещениях судов, в зданиях, помещениях органов принудительного исполнения, а также для фиксирования действий сотрудников органов принудительного исполнения, выполняющих возложенные на них обязанности. Главный судебный пристав РФ
устанавливает перечень технических средств, средств аудио-, фото- и видеофиксации, порядок их использования.
Также предусматривается, что сотрудник не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, специальных средств и или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств и или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами. При этом превышение полномочий сотрудника влечет ответственность, установленную законом. Применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц.