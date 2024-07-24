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Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии - РИА Новости, 24.07.2024
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11:48 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/primore-1961659420.html
Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии
Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии - РИА Новости, 24.07.2024
Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии
Стационарная и мобильная связь отсутствует во всех населенных пунктах Лазовского округа Приморья, за исключением двух, из-за аварии на линии, восстановление... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:48
2024-07-24T11:48
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Стационарная и мобильная связь отсутствует во всех населенных пунктах Лазовского округа Приморья, за исключением двух, из-за аварии на линии, восстановление займет больше суток, сообщает администрация округа. "В результате аварии на линии связи в населённых пунктах Лазовского округа (кроме с. Киевка, п. Преображение) отсутствует сотовая и локальная связь. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, восстановить связь планируется до 18.00 (11.00 мск) часов 25 июля", - говорится в сообщении.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии

В Лазовском округе Приморья отключили сотовую связь из-за аварии на линии

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарта LTE
Вышка мобильной связи стандарта LTE - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вышка мобильной связи стандарта LTE . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Стационарная и мобильная связь отсутствует во всех населенных пунктах Лазовского округа Приморья, за исключением двух, из-за аварии на линии, восстановление займет больше суток, сообщает администрация округа.
"В результате аварии на линии связи в населённых пунктах Лазовского округа (кроме с. Киевка, п. Преображение) отсутствует сотовая и локальная связь. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, восстановить связь планируется до 18.00 (11.00 мск) часов 25 июля", - говорится в сообщении.
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