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Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии
Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии - РИА Новости, 24.07.2024
Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии
Стационарная и мобильная связь отсутствует во всех населенных пунктах Лазовского округа Приморья, за исключением двух, из-за аварии на линии, восстановление... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:48
2024-07-24T11:48
2024-07-24T11:48
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Стационарная и мобильная связь отсутствует во всех населенных пунктах Лазовского округа Приморья, за исключением двух, из-за аварии на линии, восстановление займет больше суток, сообщает администрация округа. "В результате аварии на линии связи в населённых пунктах Лазовского округа (кроме с. Киевка, п. Преображение) отсутствует сотовая и локальная связь. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, восстановить связь планируется до 18.00 (11.00 мск) часов 25 июля", - говорится в сообщении.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии
В Лазовском округе Приморья отключили сотовую связь из-за аварии на линии
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Стационарная и мобильная связь отсутствует во всех населенных пунктах Лазовского округа Приморья, за исключением двух, из-за аварии на линии, восстановление займет больше суток, сообщает администрация округа.
"В результате аварии на линии связи в населённых пунктах Лазовского округа (кроме с. Киевка, п. Преображение) отсутствует сотовая и локальная связь. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, восстановить связь планируется до 18.00 (11.00 мск) часов 25 июля", - говорится в сообщении.