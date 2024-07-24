https://ria.ru/20240724/primore-1961659420.html

Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии

Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии - РИА Новости, 24.07.2024

Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии

Стационарная и мобильная связь отсутствует во всех населенных пунктах Лазовского округа Приморья, за исключением двух, из-за аварии на линии, восстановление... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:48

2024-07-24T11:48

2024-07-24T11:48

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Стационарная и мобильная связь отсутствует во всех населенных пунктах Лазовского округа Приморья, за исключением двух, из-за аварии на линии, восстановление займет больше суток, сообщает администрация округа. "В результате аварии на линии связи в населённых пунктах Лазовского округа (кроме с. Киевка, п. Преображение) отсутствует сотовая и локальная связь. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, восстановить связь планируется до 18.00 (11.00 мск) часов 25 июля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240724/bezymjannyj-1961620135.html

приморский край

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2024

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происшествия, приморский край