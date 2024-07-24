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Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили
Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили - РИА Новости, 24.07.2024
Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили
Попытка покушения на почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили является почерком тех же политических сил, которые пытались... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:02
2024-07-24T11:02
2024-07-24T11:03
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Попытка покушения на почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили является почерком тех же политических сил, которые пытались сделать это в Словакии и США, покушаясь на премьера Роберта Фицо и кандидата в президенты Дональда Трампа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "В последнее время произошло два террористических акта - один в Словакии, второй в США. Это является единым почерком, который характеризует глобальные политические силы", - заявил Кобахидзе на брифинге, комментируя расследование СГБ по делу о покушении на Иванишвили. Ранее в среду грузинская СГБ сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.
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в мире, словакия, сша, грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, роберт фицо
В мире, Словакия, США, Грузия, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Роберт Фицо
Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили
Кобахидзе: попытки убийства Иванишвили, Фицо и Трампа - почерк одной силы