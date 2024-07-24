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Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили - РИА Новости, 24.07.2024
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11:02 24.07.2024 (обновлено: 11:03 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/premer-1961642694.html
Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили
Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили - РИА Новости, 24.07.2024
Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили
Попытка покушения на почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили является почерком тех же политических сил, которые пытались... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:02
2024-07-24T11:03
в мире
словакия
сша
грузия
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
роберт фицо
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Попытка покушения на почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили является почерком тех же политических сил, которые пытались сделать это в Словакии и США, покушаясь на премьера Роберта Фицо и кандидата в президенты Дональда Трампа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "В последнее время произошло два террористических акта - один в Словакии, второй в США. Это является единым почерком, который характеризует глобальные политические силы", - заявил Кобахидзе на брифинге, комментируя расследование СГБ по делу о покушении на Иванишвили. Ранее в среду грузинская СГБ сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.
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в мире, словакия, сша, грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, роберт фицо
В мире, Словакия, США, Грузия, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Роберт Фицо
Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили

Кобахидзе: попытки убийства Иванишвили, Фицо и Трампа - почерк одной силы

© Sputnik / Александр Имедашвили  | Перейти в медиабанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Попытка покушения на почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили является почерком тех же политических сил, которые пытались сделать это в Словакии и США, покушаясь на премьера Роберта Фицо и кандидата в президенты Дональда Трампа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«
"В последнее время произошло два террористических акта - один в Словакии, второй в США. Это является единым почерком, который характеризует глобальные политические силы", - заявил Кобахидзе на брифинге, комментируя расследование СГБ по делу о покушении на Иванишвили.
Ранее в среду грузинская СГБ сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.
Вид на центр Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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В миреСловакияСШАГрузияБидзина ИванишвилиИраклий КобахидзеРоберт Фицо
 
 
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