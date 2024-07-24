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В Петербурге два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

В Петербурге два человека пострадали при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 24.07.2024

В Петербурге два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

Два человека пострадали при пожаре в 5-этажном доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:19

2024-07-24T18:19

2024-07-24T18:20

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в 5-этажном доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. Пожар начался в 2-комнатной квартире на последнем этаже 5-этажного дома на улице Зайцева. "Выгорела обстановка кухни и коридора. По перекрытиям огонь распространился на чердак. Общая площадь пожара составила 34 квадратных метра… В ходе тушения из опасной зоны пожарные эвакуировали 18 человек. Из горящей квартиры спасены мужчина и женщина. Они госпитализированы", - говорится в сообщении. В 16.22 пожар был локализован. В настоящее время на месте пожара продолжается проливка горевших конструкций. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек.

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия