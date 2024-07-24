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В Петербурге два человека пострадали при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 24.07.2024
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18:19 24.07.2024 (обновлено: 18:20 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/pozhar-1961783969.html
В Петербурге два человека пострадали при пожаре в многоэтажке
В Петербурге два человека пострадали при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 24.07.2024
В Петербурге два человека пострадали при пожаре в многоэтажке
Два человека пострадали при пожаре в 5-этажном доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:19
2024-07-24T18:20
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в 5-этажном доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. Пожар начался в 2-комнатной квартире на последнем этаже 5-этажного дома на улице Зайцева. "Выгорела обстановка кухни и коридора. По перекрытиям огонь распространился на чердак. Общая площадь пожара составила 34 квадратных метра… В ходе тушения из опасной зоны пожарные эвакуировали 18 человек. Из горящей квартиры спасены мужчина и женщина. Они госпитализированы", - говорится в сообщении. В 16.22 пожар был локализован. В настоящее время на месте пожара продолжается проливка горевших конструкций. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Петербурге два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

Два человека пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Петербурге

© МЧС Санкт-Петербурга/TelegramМесто пожара в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге
Место пожара в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Место пожара в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в 5-этажном доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале.
Пожар начался в 2-комнатной квартире на последнем этаже 5-этажного дома на улице Зайцева.
"Выгорела обстановка кухни и коридора. По перекрытиям огонь распространился на чердак. Общая площадь пожара составила 34 квадратных метра… В ходе тушения из опасной зоны пожарные эвакуировали 18 человек. Из горящей квартиры спасены мужчина и женщина. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.
В 16.22 пожар был локализован. В настоящее время на месте пожара продолжается проливка горевших конструкций.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек.
© МЧС Санкт-Петербурга/TelegramМесто пожара в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге
Место пожара в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Место пожара в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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