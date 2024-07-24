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Подполье заявило об ударе по зданию в Измаиле, где находились 200 наемников - РИА Новости, 24.07.2024
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10:26 24.07.2024 (обновлено: 12:44 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/port-1961636258.html
Подполье заявило об ударе по зданию в Измаиле, где находились 200 наемников
Подполье заявило об ударе по зданию в Измаиле, где находились 200 наемников - РИА Новости, 24.07.2024
Подполье заявило об ударе по зданию в Измаиле, где находились 200 наемников
Российские военные нанесли удар по административному зданию в порту Измаила в Одесской области, где находились около 200 иностранных наемников и офицеры ВСУ,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:26
2024-07-24T12:44
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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по административному зданию в порту Измаила в Одесской области, где находились около 200 иностранных наемников и офицеры ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Удар по админзданию порта был без детонации, но самым чувствительным. Известно, что там были иностранные наемники и украинские высшие офицеры. &lt;...&gt; Раненых вывезли 32 человека. &lt;...&gt; Агентура сопротивления считает, что в момент удара в здании и рядом находились около двух сотен наемников", — заявил собеседник агентства.Как сообщили информаторы Лебедева, раненых военнослужащих сразу же эвакуировали на территорию Румынии.Кроме того, подпольщики сообщили о прибытии в порт баржи с военной техникой. Гражданский персонал гавани отстранили от работ, разгрузкой занимались иностранные граждане.По данным подполья, российские военные нанесли целую серию ударов по военным объектам и пунктам дислокации иностранцев в районе Измаила.&quot;Было нанесено пять ударов, хотя взрывов насчитали больше. Один из ударов — сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне. Все удары пришлись с 02:30 до 03:30 ночи. &lt;...&gt; Еще один удар пришелся по складу с припасами в Измаильский торговый порт на территории производственно-перегрузочного комплекса № 2. По словам жителей Измаила, детонировало до начало восьмого утра&quot;, — рассказал Лебедев.Также российские военные нанесли удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте. Подпольщик уточнил, что состояние плавсредств не известно, но была мощная детонация.В ночь на среду в Одесской области и других регионах соседней страны объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ утром сообщили, что в области были поражены порт, нефтебаза и судоремонтный завод.
https://ria.ru/20240724/front-1961605561.html
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961526127.html
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вооруженные силы украины, в мире, украина
Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Подполье заявило об ударе по зданию в Измаиле, где находились 200 наемников

Подполье: нанесен удар по порту Измаила, где находились наемники и офицеры ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные в Одесской области
Пожарные в Одесской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные в Одесской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по административному зданию в порту Измаила в Одесской области, где находились около 200 иностранных наемников и офицеры ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Удар по админзданию порта был без детонации, но самым чувствительным. Известно, что там были иностранные наемники и украинские высшие офицеры. <...> Раненых вывезли 32 человека. <...> Агентура сопротивления считает, что в момент удара в здании и рядом находились около двух сотен наемников", — заявил собеседник агентства.
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Как сообщили информаторы Лебедева, раненых военнослужащих сразу же эвакуировали на территорию Румынии.
Кроме того, подпольщики сообщили о прибытии в порт баржи с военной техникой. Гражданский персонал гавани отстранили от работ, разгрузкой занимались иностранные граждане.
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По данным подполья, российские военные нанесли целую серию ударов по военным объектам и пунктам дислокации иностранцев в районе Измаила.
«

"Было нанесено пять ударов, хотя взрывов насчитали больше. Один из ударов сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне. Все удары пришлись с 02:30 до 03:30 ночи. <...> Еще один удар пришелся по складу с припасами в Измаильский торговый порт на территории производственно-перегрузочного комплекса № 2. По словам жителей Измаила, детонировало до начало восьмого утра", — рассказал Лебедев.

Также российские военные нанесли удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте. Подпольщик уточнил, что состояние плавсредств не известно, но была мощная детонация.
В ночь на среду в Одесской области и других регионах соседней страны объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ утром сообщили, что в области были поражены порт, нефтебаза и судоремонтный завод.
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