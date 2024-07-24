https://ria.ru/20240724/port-1961619458.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту и нефтебазе в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту и нефтебазе в Одесской области - РИА Новости, 24.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту и нефтебазе в Одесской области

В Одесской области ночью прогремели взрывы в порту, на нефтебазе и судоремонтном заводе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:00

2024-07-24T09:00

2024-07-24T09:53

в мире

одесская область

украина

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Одесской области ночью прогремели взрывы в порту, на нефтебазе и судоремонтном заводе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "По данным одесских пабликов, попадания пришлись в порт, нефтебазу, судоремонтный завод, фуры с топливом", — уточнили в материале.Ночью в Одесской области и других регионах Украины объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961526127.html

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одесская область

украина

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в мире, одесская область, украина