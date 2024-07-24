https://ria.ru/20240724/popov-1961815716.html

СК завершил следственные действия по делу генерала Попова

СК завершил следственные действия по делу генерала Попова - РИА Новости, 24.07.2024

СК завершил следственные действия по делу генерала Попова

Следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева в настоящий момент завершены, сообщил председатель... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:29

2024-07-24T20:29

2024-07-24T20:29

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

сергей моисеев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева в настоящий момент завершены, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. "В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева", - сказал он в интервью "Российской газете". На прошлой неделе суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.

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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)