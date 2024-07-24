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СК завершил следственные действия по делу генерала Попова - РИА Новости, 24.07.2024
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20:29 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/popov-1961815716.html
СК завершил следственные действия по делу генерала Попова
СК завершил следственные действия по делу генерала Попова - РИА Новости, 24.07.2024
СК завершил следственные действия по делу генерала Попова
Следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева в настоящий момент завершены, сообщил председатель... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:29
2024-07-24T20:29
происшествия
россия
запорожская область
иван попов (генерал)
сергей моисеев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева в настоящий момент завершены, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. "В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева", - сказал он в интервью "Российской газете". На прошлой неделе суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Сергей Моисеев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил следственные действия по делу генерала Попова

Бастрыкин: следственные действия по уголовному делу генерала Попова завершены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева в настоящий момент завершены, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
«
"В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева", - сказал он в интервью "Российской газете".
На прошлой неделе суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
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ПроисшествияРоссияЗапорожская областьИван Попов (генерал)Сергей МоисеевАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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