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Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО
Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО - РИА Новости, 25.07.2024
Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО
Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что на спецоперации погиб её помощник в ГД Ильмиямин Абдуллаев. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-24T20:55
2024-07-24T20:55
2024-07-25T00:26
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что на спецоперации погиб её помощник в ГД Ильмиямин Абдуллаев. "На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев", - написала Останина в своем Telegram-канале. Она добавила, что Абдуллаев занимался отправкой гуманитарной помощи в зону спецоперации. "Ильмиямин – настоящий патриот, депутат сельского собрания депутатов села Каякент Республики Дагестан, отдал жизнь за Родину, выполняя опасное задание по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Его мужество и самоотверженность заслуживают глубокого уважения", - отметила депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, кпрф, россия
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, КПРФ, Россия
Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО
Помощник депутата Госдумы Останиной Абдуллаев погиб в зоне СВО
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщил
а, что на спецоперации погиб её помощник в ГД Ильмиямин Абдуллаев.
«
"На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев", - написала Останина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что Абдуллаев занимался отправкой гуманитарной помощи в зону спецоперации.
"Ильмиямин – настоящий патриот, депутат сельского собрания депутатов села Каякент Республики Дагестан, отдал жизнь за Родину, выполняя опасное задание по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Его мужество и самоотверженность заслуживают глубокого уважения", - отметила депутат.