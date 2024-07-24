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Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 24.07.2024 (обновлено: 00:26 25.07.2024)
https://ria.ru/20240724/pomoschnik-1961820084.html
Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО
Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО - РИА Новости, 25.07.2024
Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО
Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что на спецоперации погиб её помощник в ГД Ильмиямин Абдуллаев. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-24T20:55
2024-07-25T00:26
специальная военная операция на украине
госдума рф
кпрф
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что на спецоперации погиб её помощник в ГД Ильмиямин Абдуллаев. "На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев", - написала Останина в своем Telegram-канале. Она добавила, что Абдуллаев занимался отправкой гуманитарной помощи в зону спецоперации. "Ильмиямин – настоящий патриот, депутат сельского собрания депутатов села Каякент Республики Дагестан, отдал жизнь за Родину, выполняя опасное задание по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Его мужество и самоотверженность заслуживают глубокого уважения", - отметила депутат.
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госдума рф, кпрф, россия
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, КПРФ, Россия
Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО

Помощник депутата Госдумы Останиной Абдуллаев погиб в зоне СВО

© Фото : Новости с Останиной/TelegramИльмиямин Абдуллаев
Ильмиямин Абдуллаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Новости с Останиной/Telegram
Ильмиямин Абдуллаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что на спецоперации погиб её помощник в ГД Ильмиямин Абдуллаев.
«
"На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев", - написала Останина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что Абдуллаев занимался отправкой гуманитарной помощи в зону спецоперации.
"Ильмиямин – настоящий патриот, депутат сельского собрания депутатов села Каякент Республики Дагестан, отдал жизнь за Родину, выполняя опасное задание по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Его мужество и самоотверженность заслуживают глубокого уважения", - отметила депутат.
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФКПРФРоссия
 
 
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