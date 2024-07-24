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Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО

Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО - РИА Новости, 25.07.2024

Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО

Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что на спецоперации погиб её помощник в ГД Ильмиямин Абдуллаев. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-24T20:55

2024-07-24T20:55

2024-07-25T00:26

специальная военная операция на украине

госдума рф

кпрф

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что на спецоперации погиб её помощник в ГД Ильмиямин Абдуллаев. "На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев", - написала Останина в своем Telegram-канале. Она добавила, что Абдуллаев занимался отправкой гуманитарной помощи в зону спецоперации. "Ильмиямин – настоящий патриот, депутат сельского собрания депутатов села Каякент Республики Дагестан, отдал жизнь за Родину, выполняя опасное задание по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Его мужество и самоотверженность заслуживают глубокого уважения", - отметила депутат.

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, кпрф, россия