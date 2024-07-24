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В Польше школьникам, "раздевшим" одноклассницу с помощью ИИ, грозит срок - РИА Новости, 24.07.2024
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12:11 24.07.2024 (обновлено: 13:16 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/polsha-1961664757.html
В Польше школьникам, "раздевшим" одноклассницу с помощью ИИ, грозит срок
В Польше школьникам, "раздевшим" одноклассницу с помощью ИИ, грозит срок - РИА Новости, 24.07.2024
В Польше школьникам, "раздевшим" одноклассницу с помощью ИИ, грозит срок
Польским школьникам, "раздевшим" одноклассницу с помощью искусственного интеллекта, грозит до двух лет лишения свободы, сообщает издание The Warsaw. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:11
2024-07-24T13:16
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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Польским школьникам, "раздевшим" одноклассницу с помощью искусственного интеллекта, грозит до двух лет лишения свободы, сообщает издание The Warsaw. "Два ученика средней школы в Быдгоще, используя искусственный интеллект, добавили лицо своей одноклассницы к телу обнаженной девушки, занимающейся сексом. За это подросткам может грозить до двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении. О происшествии в полицию сообщил директор школы. По данным издания, в отношении подростков уже заведено уголовное дело по статье 202, которая касается преступлений, связанных с распространением детской порнографии. Согласно этой статье, лицо, которое производит, распространяет, представляет, хранит или владеет порнографическими материалами, изображающими несовершеннолетних, осуществляющих сексуальные действия, подлежит уголовной ответственности. За данное преступление предусмотрен штраф, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. "В ближайшее время подростки будут вызваны в суд. Также будут выяснены вопросы, связанные с возможным употреблением школьниками алкоголя, курением и употреблением наркотиков", - говорится в сообщении.
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в мире, быдгощ, польша
В мире, Быдгощ, Польша
В Польше школьникам, "раздевшим" одноклассницу с помощью ИИ, грозит срок

Warsaw: школьникам, "раздевшим" одноклассницу с помощью ИИ, грозит до двух лет

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Польским школьникам, "раздевшим" одноклассницу с помощью искусственного интеллекта, грозит до двух лет лишения свободы, сообщает издание The Warsaw.
«
"Два ученика средней школы в Быдгоще, используя искусственный интеллект, добавили лицо своей одноклассницы к телу обнаженной девушки, занимающейся сексом. За это подросткам может грозить до двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
О происшествии в полицию сообщил директор школы. По данным издания, в отношении подростков уже заведено уголовное дело по статье 202, которая касается преступлений, связанных с распространением детской порнографии.
Согласно этой статье, лицо, которое производит, распространяет, представляет, хранит или владеет порнографическими материалами, изображающими несовершеннолетних, осуществляющих сексуальные действия, подлежит уголовной ответственности. За данное преступление предусмотрен штраф, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.
"В ближайшее время подростки будут вызваны в суд. Также будут выяснены вопросы, связанные с возможным употреблением школьниками алкоголя, курением и употреблением наркотиков", - говорится в сообщении.
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