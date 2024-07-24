https://ria.ru/20240724/polsha-1961600772.html

В Польше выдвинули Украине ультиматум

В Польше выдвинули Украине ультиматум - РИА Новости, 24.07.2024

В Польше выдвинули Украине ультиматум

Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T01:25

2024-07-24T01:25

2024-07-24T13:53

в мире

украина

польша

евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш."Надо сказать четко: вхождения Украины в ЕС не будет, если не будет решен волынский вопрос", — подчеркнул министр.По его словам, Варшава поддерживает Киев настолько, насколько может, хотя в отношениях двух стран "не все идеально" из-за нерешенных исторических вопросов.С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день националисты атаковали одновременно порядка 150 деревень. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку.В 2016 году сейм Польши объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Верховная рада Украины тогда осудила это решение, заявив, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.

https://ria.ru/20240709/polsha-1958530667.html

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в мире, украина, польша, евросоюз, верховная рада украины