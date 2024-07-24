Рейтинг@Mail.ru
В Польше выдвинули Украине ультиматум - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 24.07.2024 (обновлено: 13:53 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/polsha-1961600772.html
В Польше выдвинули Украине ультиматум
В Польше выдвинули Украине ультиматум - РИА Новости, 24.07.2024
В Польше выдвинули Украине ультиматум
Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T01:25
2024-07-24T13:53
в мире
украина
польша
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961624922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1afa657637707ff263b2e54bf13f68b.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.&quot;Надо сказать четко: вхождения Украины в ЕС не будет, если не будет решен волынский вопрос&quot;, — подчеркнул министр.По его словам, Варшава поддерживает Киев настолько, насколько может, хотя в отношениях двух стран "не все идеально" из-за нерешенных исторических вопросов.С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день националисты атаковали одновременно порядка 150 деревень. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку.В 2016 году сейм Польши объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Верховная рада Украины тогда осудила это решение, заявив, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.
https://ria.ru/20240709/polsha-1958530667.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961624922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf2bd7526197761df693dcaf587bcc7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Верховная Рада Украины
В Польше выдвинули Украине ультиматум

Косиняк-Камыш: Украину нельзя принимать в ЕС до урегулирования темы Волыни

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«

"Надо сказать четко: вхождения Украины в ЕС не будет, если не будет решен волынский вопрос", — подчеркнул министр.

По его словам, Варшава поддерживает Киев настолько, насколько может, хотя в отношениях двух стран "не все идеально" из-за нерешенных исторических вопросов.
С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день националисты атаковали одновременно порядка 150 деревень. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку.
В 2016 году сейм Польши объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Верховная рада Украины тогда осудила это решение, заявив, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Вскипает кровь". Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы
9 июля, 15:40
 
В миреУкраинаПольшаЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала