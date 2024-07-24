https://ria.ru/20240724/politsiya-1961600644.html

В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции

В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции - РИА Новости, 24.07.2024

В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции

МВД считает нецелесообразным создание специализированного подразделения по контролю за соблюдением ПДД лицами, передвигающимися на средствах индивидуальной... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T01:18

2024-07-24T01:18

2024-07-24T01:18

владислав даванков

россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МВД считает нецелесообразным создание специализированного подразделения по контролю за соблюдением ПДД лицами, передвигающимися на средствах индивидуальной мобильности, в связи с некомплектом личного состава, официальный ответ МВД на запрос вице-спикера ГД Владислава Даванкова ("Новые люди") есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах электросамокатную полицию. "Учитывая складывающуюся в МВД России ситуацию с некомплектом личного состава (16,8%), а также ограниченность лимитов бюджетных обязательств в условиях расходования средств на выполнение иных приоритетных задач, создание новых служб полиции, дублирующих функции уже имеющихся подразделений, нецелесообразно", - сказано в письме МВД. В нем также отмечается, что в соответствии с ФЗ "О полиции" на полицию возложена обязанность осуществлять надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, для осуществления указанной обязанности в системе МВД России уже существует специальное подразделение – Госавтоинспекция.

https://ria.ru/20240720/sud-1960914893.html

https://ria.ru/20240716/travmy-1960037654.html

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владислав даванков, россия, владимир колокольцев