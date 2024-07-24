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В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции - РИА Новости, 24.07.2024
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01:18 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/politsiya-1961600644.html
В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции
В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции - РИА Новости, 24.07.2024
В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции
МВД считает нецелесообразным создание специализированного подразделения по контролю за соблюдением ПДД лицами, передвигающимися на средствах индивидуальной... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T01:18
2024-07-24T01:18
владислав даванков
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МВД считает нецелесообразным создание специализированного подразделения по контролю за соблюдением ПДД лицами, передвигающимися на средствах индивидуальной мобильности, в связи с некомплектом личного состава, официальный ответ МВД на запрос вице-спикера ГД Владислава Даванкова ("Новые люди") есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах электросамокатную полицию. "Учитывая складывающуюся в МВД России ситуацию с некомплектом личного состава (16,8%), а также ограниченность лимитов бюджетных обязательств в условиях расходования средств на выполнение иных приоритетных задач, создание новых служб полиции, дублирующих функции уже имеющихся подразделений, нецелесообразно", - сказано в письме МВД. В нем также отмечается, что в соответствии с ФЗ "О полиции" на полицию возложена обязанность осуществлять надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, для осуществления указанной обязанности в системе МВД России уже существует специальное подразделение – Госавтоинспекция.
https://ria.ru/20240720/sud-1960914893.html
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владислав даванков, россия, владимир колокольцев
Владислав Даванков, Россия, Владимир Колокольцев
В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции

В МВД сочли создание электросамокатной полиции нецелесообразным

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПункт проката электросамокатов компании Whoosh на одной из улиц Москвы
Пункт проката электросамокатов компании Whoosh на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пункт проката электросамокатов компании Whoosh на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МВД считает нецелесообразным создание специализированного подразделения по контролю за соблюдением ПДД лицами, передвигающимися на средствах индивидуальной мобильности, в связи с некомплектом личного состава, официальный ответ МВД на запрос вице-спикера ГД Владислава Даванкова ("Новые люди") есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать в крупных городах электросамокатную полицию.
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"Учитывая складывающуюся в МВД России ситуацию с некомплектом личного состава (16,8%), а также ограниченность лимитов бюджетных обязательств в условиях расходования средств на выполнение иных приоритетных задач, создание новых служб полиции, дублирующих функции уже имеющихся подразделений, нецелесообразно", - сказано в письме МВД.
В нем также отмечается, что в соответствии с ФЗ "О полиции" на полицию возложена обязанность осуществлять надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, для осуществления указанной обязанности в системе МВД России уже существует специальное подразделение – Госавтоинспекция.
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