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Подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми в Москве сбежал в Турцию - РИА Новости, 24.07.2024
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15:58 24.07.2024 (обновлено: 16:22 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/podryv-1961744296.html
Подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми в Москве сбежал в Турцию
Подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми в Москве сбежал в Турцию - РИА Новости, 24.07.2024
Подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми в Москве сбежал в Турцию
Подозреваемый по делу о подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы сбежал в Турцию, сообщил директор ФСБ Александр Бортников изданию Life. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:58
2024-07-24T16:22
москва
турция
север
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подозреваемый по делу о подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы сбежал в Турцию, сообщил директор ФСБ Александр Бортников изданию Life."Работаем с турками, работаем. Но посмотрим", — добавил руководитель спецслужбы, отвечая на вопрос, удастся ли экстрадировать его в Россию.Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице.По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле".Пострадали два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили.Пострадавшую женщину опросили.Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).
https://ria.ru/20240404/vymogatelstvo-1937868465.html
москва
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Эвакуация внедорожника, подорванного на севере Москвы
Специалисты эвакуируют подорванный на севере Москвы внедорожник, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-24T15:58
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PT0M06S
Криминалисты осматривают салон автомобиля, взорвавшегося в Москве
Криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-24T15:58
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москва, турция, север, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Москва, Турция, Север, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми в Москве сбежал в Турцию

Бортников: исполнитель подрыва автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию

© Следком/TelegramСледователи и криминалисты столичного СК осматривают автомобиль, на котором подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми приехал к месту совершения преступления в Москве
Следователи и криминалисты столичного СК осматривают автомобиль, на котором подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми приехал к месту совершения преступления в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Следком/Telegram
Следователи и криминалисты столичного СК осматривают автомобиль, на котором подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми приехал к месту совершения преступления в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подозреваемый по делу о подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы сбежал в Турцию, сообщил директор ФСБ Александр Бортников изданию Life.
"Работаем с турками, работаем. Но посмотрим", — добавил руководитель спецслужбы, отвечая на вопрос, удастся ли экстрадировать его в Россию.
Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице.
По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле".
Пострадали два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.
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Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили.
Пострадавшую женщину опросили.
Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).
 
МоскваТурцияСеверПодрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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