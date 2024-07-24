https://ria.ru/20240724/podryv-1961744296.html

Подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми в Москве сбежал в Турцию

Подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми в Москве сбежал в Турцию - РИА Новости, 24.07.2024

Подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми в Москве сбежал в Турцию

Подозреваемый по делу о подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы сбежал в Турцию, сообщил директор ФСБ Александр Бортников изданию Life. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:58

2024-07-24T15:58

2024-07-24T16:22

москва

турция

север

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подозреваемый по делу о подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы сбежал в Турцию, сообщил директор ФСБ Александр Бортников изданию Life."Работаем с турками, работаем. Но посмотрим", — добавил руководитель спецслужбы, отвечая на вопрос, удастся ли экстрадировать его в Россию.Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице.По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле".Пострадали два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили.Пострадавшую женщину опросили.Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).

https://ria.ru/20240404/vymogatelstvo-1937868465.html

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север

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