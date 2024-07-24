https://ria.ru/20240724/platon-1961816112.html

У Минтранса нет информации о влиянии средств РЭБ на работу системы "Платон"

У Минтранса нет информации о влиянии средств РЭБ на работу системы "Платон" - РИА Новости, 24.07.2024

У Минтранса нет информации о влиянии средств РЭБ на работу системы "Платон"

Минтранс РФ сообщил, что подтвержденных сведений о влиянии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу системы для большегрузов "Платон" нет. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:36

2024-07-24T20:36

2024-07-24T20:36

россия

платон

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минтранс РФ сообщил, что подтвержденных сведений о влиянии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу системы для большегрузов "Платон" нет. Ранее в среду РБК со ссылкой на обращение Ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" в Минтранс сообщало, что автоперевозчики пожаловались на сбои в работе данной системы и тахографов из-за установленных Минобороны средств РЭБ. "Подтвержденных сведений о влиянии средств РЭБ на работу системы "Платон" нет", - сообщили в Минтрансе, комментируя публикацию. В ведомстве добавили, что правилами взимания платы предусмотрено три альтернативных способа расчета: с использованием бортовых устройств, сторонних бортовых устройств или при помощи маршрутных карт. При этом, если перевозчик считает штраф необоснованным, он может его обжаловать. "В порядке, установленном главой 30 КоАП, можно обратиться в Ространснадзор с соответствующей жалобой (на каждое постановление подается отдельная жалоба). Также жалоба может быть подана в суд или вышестоящему должностному лицу", - отметили в министерстве. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр пробега. Тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год.

https://ria.ru/20240201/platon-1924699393.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, платон, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)