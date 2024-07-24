https://ria.ru/20240724/pitanie--1961751030.html

Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания

Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания - РИА Новости, 24.07.2024

Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания

Социальные учреждения Московской области начали использовать искусственный интеллект для контроля организации питания. За месяц работы он помог устранить около... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:19

2024-07-24T16:19

2024-07-24T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Социальные учреждения Московской области начали использовать искусственный интеллект для контроля организации питания. За месяц работы он помог устранить около тысячинарушений, сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, нейросети контролируют питание, в том числе в семейных и реабилитационных центрах. Они умеют распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и выявлять несоответствия утвержденному меню.Отмечается, что для этого сотрудник учреждения ежедневно фотографирует подносы с едой и загружает их в специальное приложение.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)