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Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания
Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания - РИА Новости, 24.07.2024
Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания
Социальные учреждения Московской области начали использовать искусственный интеллект для контроля организации питания. За месяц работы он помог устранить около... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:19
2024-07-24T16:19
2024-07-24T16:19
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Социальные учреждения Московской области начали использовать искусственный интеллект для контроля организации питания. За месяц работы он помог устранить около тысячинарушений, сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, нейросети контролируют питание, в том числе в семейных и реабилитационных центрах. Они умеют распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и выявлять несоответствия утвержденному меню.Отмечается, что для этого сотрудник учреждения ежедневно фотографирует подносы с едой и загружает их в специальное приложение.
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РИА Новости
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