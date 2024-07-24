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Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания - РИА Новости, 24.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:19 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/pitanie--1961751030.html
Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания
Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания - РИА Новости, 24.07.2024
Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания
Социальные учреждения Московской области начали использовать искусственный интеллект для контроля организации питания. За месяц работы он помог устранить около... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:19
2024-07-24T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Социальные учреждения Московской области начали использовать искусственный интеллект для контроля организации питания. За месяц работы он помог устранить около тысячинарушений, сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, нейросети контролируют питание, в том числе в семейных и реабилитационных центрах. Они умеют распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и выявлять несоответствия утвержденному меню.Отмечается, что для этого сотрудник учреждения ежедневно фотографирует подносы с едой и загружает их в специальное приложение.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Нейросети начали работать в соцучреждениях МО для контроля питания

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРаботник столовой-пекарни светлогорской средней школы № 1 раскладывает на подносы выпечку
Работник столовой-пекарни светлогорской средней школы № 1 раскладывает на подносы выпечку - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Социальные учреждения Московской области начали использовать искусственный интеллект для контроля организации питания. За месяц работы он помог устранить около тысячинарушений, сообщил 360.ru.
По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, нейросети контролируют питание, в том числе в семейных и реабилитационных центрах. Они умеют распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и выявлять несоответствия утвержденному меню.
Отмечается, что для этого сотрудник учреждения ежедневно фотографирует подносы с едой и загружает их в специальное приложение.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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