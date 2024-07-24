https://ria.ru/20240724/peterburg-1961744952.html

В Петербурге священника осудили за организацию похищения человека

В Петербурге священника осудили за организацию похищения человека - РИА Новости, 24.07.2024

В Петербурге священника осудили за организацию похищения человека

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам 8 месяцам колонии строго режима бывшего настоятеля храма святого Иерофея Василия Бойко по... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:02

2024-07-24T16:02

2024-07-24T16:02

происшествия

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам 8 месяцам колонии строго режима бывшего настоятеля храма святого Иерофея Василия Бойко по обвинению в организации похищения человека, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В мае 2023 года Бойко отправили под домашний арест после того, как он принял решение о похищении местного жителя, поскольку считал, что тот заинтересован в отстранении настоятеля от богослужений, а также в распространении сведений о его аморальном поведении. Для воплощения своего замысла "с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", Бойко попросил своего знакомого найти исполнителя за 45 тысяч рублей, отмечают в судебной пресс-службе. Получив 25 тысяч рублей, знакомый священника отказался от этого плана, рассказал о планах похищения его потенциальной жертве и обратился в полицию. В результате священнослужителю вменили часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 33 – пункты "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (организация разбоя), а также части 1 статьи 30, часть 3 статьи 33 – пункт "б" части 4 статьи 162 УК РФ (организация похищения человека). Как информирует объединенная пресс-служба судов, Бойко признал вину в части похищения и не признал в части разбоя. "Суд оправдал Бойко по ч.1 ст.30, ч.3 ст.33 - п.б ч.4 ст.162 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Суд назначил наказание по ч.1 ст.30, ч.3 ст.33 - пп.в,з ч.2 ст.126 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев в ИК строгого режима", – говорится в сообщении. Бывший настоятель храма взят под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20240702/sud-1956910201.html

https://ria.ru/20240723/moskva-1961495142.html

https://ria.ru/20240111/proisshestvie-1920695720.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург