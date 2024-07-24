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В Петербурге священника осудили за организацию похищения человека - РИА Новости, 24.07.2024
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16:02 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/peterburg-1961744952.html
В Петербурге священника осудили за организацию похищения человека
В Петербурге священника осудили за организацию похищения человека - РИА Новости, 24.07.2024
В Петербурге священника осудили за организацию похищения человека
Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам 8 месяцам колонии строго режима бывшего настоятеля храма святого Иерофея Василия Бойко по... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:02
2024-07-24T16:02
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам 8 месяцам колонии строго режима бывшего настоятеля храма святого Иерофея Василия Бойко по обвинению в организации похищения человека, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В мае 2023 года Бойко отправили под домашний арест после того, как он принял решение о похищении местного жителя, поскольку считал, что тот заинтересован в отстранении настоятеля от богослужений, а также в распространении сведений о его аморальном поведении. Для воплощения своего замысла "с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", Бойко попросил своего знакомого найти исполнителя за 45 тысяч рублей, отмечают в судебной пресс-службе. Получив 25 тысяч рублей, знакомый священника отказался от этого плана, рассказал о планах похищения его потенциальной жертве и обратился в полицию. В результате священнослужителю вменили часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 33 – пункты "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (организация разбоя), а также части 1 статьи 30, часть 3 статьи 33 – пункт "б" части 4 статьи 162 УК РФ (организация похищения человека). Как информирует объединенная пресс-служба судов, Бойко признал вину в части похищения и не признал в части разбоя. "Суд оправдал Бойко по ч.1 ст.30, ч.3 ст.33 - п.б ч.4 ст.162 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Суд назначил наказание по ч.1 ст.30, ч.3 ст.33 - пп.в,з ч.2 ст.126 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев в ИК строгого режима", – говорится в сообщении. Бывший настоятель храма взят под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20240702/sud-1956910201.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге священника осудили за организацию похищения человека

Экс-настоятеля храма в Петербурге осудили за организацию похищения человека

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам 8 месяцам колонии строго режима бывшего настоятеля храма святого Иерофея Василия Бойко по обвинению в организации похищения человека, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В мае 2023 года Бойко отправили под домашний арест после того, как он принял решение о похищении местного жителя, поскольку считал, что тот заинтересован в отстранении настоятеля от богослужений, а также в распространении сведений о его аморальном поведении. Для воплощения своего замысла "с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", Бойко попросил своего знакомого найти исполнителя за 45 тысяч рублей, отмечают в судебной пресс-службе.
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Получив 25 тысяч рублей, знакомый священника отказался от этого плана, рассказал о планах похищения его потенциальной жертве и обратился в полицию. В результате священнослужителю вменили часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 33 – пункты "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (организация разбоя), а также части 1 статьи 30, часть 3 статьи 33 – пункт "б" части 4 статьи 162 УК РФ (организация похищения человека).
Как информирует объединенная пресс-служба судов, Бойко признал вину в части похищения и не признал в части разбоя.
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"Суд оправдал Бойко по ч.1 ст.30, ч.3 ст.33 - п.б ч.4 ст.162 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Суд назначил наказание по ч.1 ст.30, ч.3 ст.33 - пп.в,з ч.2 ст.126 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев в ИК строгого режима", – говорится в сообщении.
Бывший настоятель храма взят под стражу в зале суда.
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