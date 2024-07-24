Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/peskov-1961815193.html
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах - РИА Новости, 24.07.2024
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах
Разъяснения в связи с высказываниями в Китае главы МИД Украины пока не поступали, поэтому пока сложно говорить о каких-либо деталях, заявил журналистам в среду... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:27
2024-07-24T20:27
китай
россия
киев
дмитрий песков
ван и (политик)
мао нин
мид украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Разъяснения в связи с высказываниями в Китае главы МИД Украины пока не поступали, поэтому пока сложно говорить о каких-либо деталях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. "Почему именно сейчас - наверное, хорошо бы получить объяснения самих представителей... Мы знаем о высказываниях министра Кулебы из уст официального представителя КНР. Теперь посмотрим, последуют ли какие-то разъяснения того, чтобы сказано. Пока разъяснений не было, соответственно, говорить о каких то деталях сложно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240724/kuleba-1961635320.html
китай
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, киев, дмитрий песков, ван и (политик), мао нин, мид украины
Китай, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Ван И (политик), Мао Нин, МИД Украины
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах

Песков: разъяснений в связи с высказываниями главы МИД Украины пока не поступало

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Разъяснения в связи с высказываниями в Китае главы МИД Украины пока не поступали, поэтому пока сложно говорить о каких-либо деталях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
«
"Почему именно сейчас - наверное, хорошо бы получить объяснения самих представителей... Мы знаем о высказываниях министра Кулебы из уст официального представителя КНР. Теперь посмотрим, последуют ли какие-то разъяснения того, чтобы сказано. Пока разъяснений не было, соответственно, говорить о каких то деталях сложно", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел КНР Ван И и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи в Пекине. 24 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией
Вчера, 10:23
 
КитайРоссияКиевДмитрий ПесковВан И (политик)Мао НинМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала