https://ria.ru/20240724/peskov-1961815193.html
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах - РИА Новости, 24.07.2024
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах
Разъяснения в связи с высказываниями в Китае главы МИД Украины пока не поступали, поэтому пока сложно говорить о каких-либо деталях, заявил журналистам в среду... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:27
2024-07-24T20:27
2024-07-24T20:27
китай
россия
киев
дмитрий песков
ван и (политик)
мао нин
мид украины
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Разъяснения в связи с высказываниями в Китае главы МИД Украины пока не поступали, поэтому пока сложно говорить о каких-либо деталях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. "Почему именно сейчас - наверное, хорошо бы получить объяснения самих представителей... Мы знаем о высказываниях министра Кулебы из уст официального представителя КНР. Теперь посмотрим, последуют ли какие-то разъяснения того, чтобы сказано. Пока разъяснений не было, соответственно, говорить о каких то деталях сложно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240724/kuleba-1961635320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, киев, дмитрий песков, ван и (политик), мао нин, мид украины
Китай, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Ван И (политик), Мао Нин, МИД Украины
Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах
Песков: разъяснений в связи с высказываниями главы МИД Украины пока не поступало