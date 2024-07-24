https://ria.ru/20240724/peskov-1961815193.html

Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах

Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах - РИА Новости, 24.07.2024

Песков прокомментировал слова Кулебы о переговорах

Разъяснения в связи с высказываниями в Китае главы МИД Украины пока не поступали, поэтому пока сложно говорить о каких-либо деталях, заявил журналистам в среду... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:27

2024-07-24T20:27

2024-07-24T20:27

китай

россия

киев

дмитрий песков

ван и (политик)

мао нин

мид украины

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Разъяснения в связи с высказываниями в Китае главы МИД Украины пока не поступали, поэтому пока сложно говорить о каких-либо деталях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. "Почему именно сейчас - наверное, хорошо бы получить объяснения самих представителей... Мы знаем о высказываниях министра Кулебы из уст официального представителя КНР. Теперь посмотрим, последуют ли какие-то разъяснения того, чтобы сказано. Пока разъяснений не было, соответственно, говорить о каких то деталях сложно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240724/kuleba-1961635320.html

китай

россия

киев

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Наталья Макарова

китай, россия, киев, дмитрий песков, ван и (политик), мао нин, мид украины