https://ria.ru/20240724/peskov-1961808502.html

Песков заявил о дефиците политической мудрости в европейских странах

Песков заявил о дефиците политической мудрости в европейских странах - РИА Новости, 24.07.2024

Песков заявил о дефиците политической мудрости в европейских странах

В Германии и других европейских странах пока в дефиците политическая мудрость в плане сохранения отношений с РФ, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:02

2024-07-24T20:02

2024-07-24T20:04

германия

россия

дмитрий песков

в мире

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. В Германии и других европейских странах пока в дефиците политическая мудрость в плане сохранения отношений с РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно, приветствовали бы большую политическую мудрость в плане не отказа от продолжения добрых российско-германских отношений. Пока, мы считаем, эта политическая мудрость в Германии, собственно, как и в других европейских странах, находится в крайнем дефиците", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240724/peskov-1961805531.html

германия

россия

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Наталья Макарова

германия, россия, дмитрий песков, в мире