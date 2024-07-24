https://ria.ru/20240724/peskov-1961808502.html
Песков заявил о дефиците политической мудрости в европейских странах
Песков заявил о дефиците политической мудрости в европейских странах - РИА Новости, 24.07.2024
Песков заявил о дефиците политической мудрости в европейских странах
В Германии и других европейских странах пока в дефиците политическая мудрость в плане сохранения отношений с РФ, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:02
2024-07-24T20:02
2024-07-24T20:04
германия
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в мире
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. В Германии и других европейских странах пока в дефиците политическая мудрость в плане сохранения отношений с РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно, приветствовали бы большую политическую мудрость в плане не отказа от продолжения добрых российско-германских отношений. Пока, мы считаем, эта политическая мудрость в Германии, собственно, как и в других европейских странах, находится в крайнем дефиците", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240724/peskov-1961805531.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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германия, россия, дмитрий песков, в мире
Германия, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил о дефиците политической мудрости в европейских странах
Песков: в Германии дефицит политической мудрости для сохранения отношений с РФ