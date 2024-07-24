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Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме - РИА Новости, 24.07.2024
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19:48 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/peskov-1961805785.html
Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме
Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме - РИА Новости, 24.07.2024
Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы СК России Александра Бастрыкина в адрес Госдумы, отметив лишь, что... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:48
2024-07-24T19:48
россия
александр бастрыкин
дмитрий песков
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы СК России Александра Бастрыкина в адрес Госдумы, отметив лишь, что депутаты - люди крепкие и не столь обидчивые, а работники СК делают сложную и мужественную работу. "Давайте эту тему оставим представителям Следственного комитета и Государственной Думы. Пусть они это обсуждают. Я думаю, что наши депутаты, народные избранники - люди достаточно крепкие и не столь обидчивые. И в то же время и те, кто работает в Следственном комитете, делают очень сложную, очень важную, очень ответственную и мужественную работу. И если у них возникают какие-то недопонимания в тех акцентах, которые были расставлены, давайте они будут с этим разбираться, а не мы с вами", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ процитировал один из комментариев в соцсетях в адрес Госдумы, который вызвал возмущение в Госдуме. Позже представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что глава СК не хотел оскорблять депутатов, но хотел привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в сфере миграции.
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россия, александр бастрыкин, дмитрий песков, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Россия, Александр Бастрыкин, Дмитрий Песков, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме

Песков отказался комментировать слова главы СК Бастрыкина в адрес Госдумы

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы СК России Александра Бастрыкина в адрес Госдумы, отметив лишь, что депутаты - люди крепкие и не столь обидчивые, а работники СК делают сложную и мужественную работу.
«
"Давайте эту тему оставим представителям Следственного комитета и Государственной Думы. Пусть они это обсуждают. Я думаю, что наши депутаты, народные избранники - люди достаточно крепкие и не столь обидчивые. И в то же время и те, кто работает в Следственном комитете, делают очень сложную, очень важную, очень ответственную и мужественную работу. И если у них возникают какие-то недопонимания в тех акцентах, которые были расставлены, давайте они будут с этим разбираться, а не мы с вами", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа".
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ процитировал один из комментариев в соцсетях в адрес Госдумы, который вызвал возмущение в Госдуме. Позже представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что глава СК не хотел оскорблять депутатов, но хотел привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в сфере миграции.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
СК объяснил слова Бастрыкина в адрес Госдумы
27 июня, 17:30
 
РоссияАлександр БастрыкинДмитрий ПесковСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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