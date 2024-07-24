https://ria.ru/20240724/peskov-1961805785.html

Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме

Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме - РИА Новости, 24.07.2024

Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы СК России Александра Бастрыкина в адрес Госдумы, отметив лишь, что... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:48

2024-07-24T19:48

2024-07-24T19:48

россия

александр бастрыкин

дмитрий песков

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы СК России Александра Бастрыкина в адрес Госдумы, отметив лишь, что депутаты - люди крепкие и не столь обидчивые, а работники СК делают сложную и мужественную работу. "Давайте эту тему оставим представителям Следственного комитета и Государственной Думы. Пусть они это обсуждают. Я думаю, что наши депутаты, народные избранники - люди достаточно крепкие и не столь обидчивые. И в то же время и те, кто работает в Следственном комитете, делают очень сложную, очень важную, очень ответственную и мужественную работу. И если у них возникают какие-то недопонимания в тех акцентах, которые были расставлены, давайте они будут с этим разбираться, а не мы с вами", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ процитировал один из комментариев в соцсетях в адрес Госдумы, который вызвал возмущение в Госдуме. Позже представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что глава СК не хотел оскорблять депутатов, но хотел привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в сфере миграции.

https://ria.ru/20240627/bastrykin--1955911127.html

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россия, александр бастрыкин, дмитрий песков, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф