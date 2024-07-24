Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме
Песков отказался комментировать слова главы СК Бастрыкина в адрес Госдумы
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы СК России Александра Бастрыкина в адрес Госдумы, отметив лишь, что депутаты - люди крепкие и не столь обидчивые, а работники СК делают сложную и мужественную работу.
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"Давайте эту тему оставим представителям Следственного комитета и Государственной Думы. Пусть они это обсуждают. Я думаю, что наши депутаты, народные избранники - люди достаточно крепкие и не столь обидчивые. И в то же время и те, кто работает в Следственном комитете, делают очень сложную, очень важную, очень ответственную и мужественную работу. И если у них возникают какие-то недопонимания в тех акцентах, которые были расставлены, давайте они будут с этим разбираться, а не мы с вами", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа".
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ процитировал один из комментариев в соцсетях в адрес Госдумы, который вызвал возмущение в Госдуме. Позже представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что глава СК не хотел оскорблять депутатов, но хотел привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в сфере миграции.
СК объяснил слова Бастрыкина в адрес Госдумы
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