Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассчитывают на то, что Армения не пойдет по пути киевского режима - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 24.07.2024 (обновлено: 20:16 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/peskov-1961805436.html
В Кремле рассчитывают на то, что Армения не пойдет по пути киевского режима
В Кремле рассчитывают на то, что Армения не пойдет по пути киевского режима - РИА Новости, 24.07.2024
В Кремле рассчитывают на то, что Армения не пойдет по пути киевского режима
Москва рассчитывает, что Армения в поисках партнеров не пойдет по пути киевского режима, выбирая между Западом и Россией, заявил в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:47
2024-07-24T20:16
армения
россия
в мире
москва
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_463afe63ebda6dfb730298a905687ff7.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Армения в поисках партнеров не пойдет по пути киевского режима, выбирая между Западом и Россией, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении, мы с уважением относимся к таким поискам, мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим - то есть "или-или". Такая безальтернативность политического видения - это не то, что мы хотели бы видеть", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать решение ЕС предоставить Армении военно-техническую помощь на 10 миллионов евро.При этом Песков отметил, что "Армения - это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия". Он также подчеркнул, что Армения является для России союзником и братской страной.
https://ria.ru/20240724/peskov-1961804632.html
армения
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_1ed0b26881d533eb0e2f008777ba903d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, в мире, москва, дмитрий песков, евросоюз
Армения, Россия, В мире, Москва, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Кремле рассчитывают на то, что Армения не пойдет по пути киевского режима

Песков: Москва рассчитывает, что Армения не пойдет по пути киевского режима

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Армения в поисках партнеров не пойдет по пути киевского режима, выбирая между Западом и Россией, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении, мы с уважением относимся к таким поискам, мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим - то есть "или-или". Такая безальтернативность политического видения - это не то, что мы хотели бы видеть", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать решение ЕС предоставить Армении военно-техническую помощь на 10 миллионов евро.
При этом Песков отметил, что "Армения - это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия". Он также подчеркнул, что Армения является для России союзником и братской страной.
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявили в Кремле
Вчера, 19:42
 
АрменияРоссияВ миреМоскваДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала