https://ria.ru/20240724/peskov-1961805436.html

В Кремле рассчитывают на то, что Армения не пойдет по пути киевского режима

В Кремле рассчитывают на то, что Армения не пойдет по пути киевского режима - РИА Новости, 24.07.2024

В Кремле рассчитывают на то, что Армения не пойдет по пути киевского режима

Москва рассчитывает, что Армения в поисках партнеров не пойдет по пути киевского режима, выбирая между Западом и Россией, заявил в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:47

2024-07-24T19:47

2024-07-24T20:16

армения

россия

в мире

москва

дмитрий песков

евросоюз

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Армения в поисках партнеров не пойдет по пути киевского режима, выбирая между Западом и Россией, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении, мы с уважением относимся к таким поискам, мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим - то есть "или-или". Такая безальтернативность политического видения - это не то, что мы хотели бы видеть", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать решение ЕС предоставить Армении военно-техническую помощь на 10 миллионов евро.При этом Песков отметил, что "Армения - это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия". Он также подчеркнул, что Армения является для России союзником и братской страной.

https://ria.ru/20240724/peskov-1961804632.html

армения

россия

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армения, россия, в мире, москва, дмитрий песков, евросоюз