https://ria.ru/20240724/peskov-1961805231.html
Песков пообещал помочь агентству, которое объединяет военкоров разных стран
Песков пообещал помочь агентству, которое объединяет военкоров разных стран - РИА Новости, 24.07.2024
Песков пообещал помочь агентству, которое объединяет военкоров разных стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поможет с финансированием информационного агентства InternationalReporters ("Международные Репортеры"), РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:47
2024-07-24T19:47
2024-07-24T19:47
россия
сирия
палестина
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поможет с финансированием информационного агентства InternationalReporters ("Международные Репортеры"), которое объединяет военкоров из разных стран. Главред агентства Виктория Смородина на встрече с официальным представителем Кремля пожаловалась на отсутствие финансирования и попросила поддержать проект. "Я знаю об этом проекте", - сказал Песков, отметив, что ранее лично пытался найти необходимое для проекта финансирование. Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что он "продолжит поиски" по обеспечению необходимых проекту денежных средств. "Мы обязательно попробуем обеспечить вам финансирование на должном уровне. Это очень нужно", - добавил Песков. По данным сайта Роскомнадзора, информационное агентство InternationalReporters ("Международные Репортеры") было зарегистрировано в ноябре прошлого года. Как сообщается на сайте агентства, его история началась в 2018 году с многоязычного информационно-аналитического портала Donbass Insider ("Донбасс Инсайдер"), созданного французской журналисткой Кристель Нэан. Она объединила журналистов, политологов и колумнистов на новой платформе Donbass Insider ("Донбасс Инсайдер"). В 2022 году родилась идея трансформации Donbass Insider ("Донбасс Инсайдер") в международное СМИ, ядром которого стали военные журналисты-иностранцы, работающие в России и имеющие опыт работы в зонах боевых действий по всему миру: Сирия, Палестина, Йемен, Ливан. Идею журналистки Кристель Нэан поддержал президент России Владимир Путин в июле 2023 года в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Спустя четыре месяца информационное агентство было официально зарегистрировано, а Donbass Insider ("Донбасс Инсайдер") сменил название на International Reporters ("Международные Репортеры").
https://ria.ru/20240722/zhuravlev-1961176077.html
https://ria.ru/20240708/khram-1958346621.html
https://ria.ru/20240702/voenkory-1956859919.html
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россия, сирия, палестина, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Сирия, Палестина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Песков пообещал помочь агентству, которое объединяет военкоров разных стран
Песков пообещал помочь с финансированием агентства InternationalReporters