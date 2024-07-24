https://ria.ru/20240724/peskov-1961804832.html
Киевский режим стал колыбелью возрождения нацизма в Европе, заявил Песков
Киевский режим стал колыбелью возрождения нацизма в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024
Киевский режим стал колыбелью возрождения нацизма в Европе, заявил Песков
Киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма в Европе, РФ это не приемлет и все делает правильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:42
2024-07-24T19:42
2024-07-24T19:58
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма в Европе, РФ это не приемлет и все делает правильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Фактически киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма на европейском континенте. Мы все делаем правильно", - сказал Песков журналистам."Мы это не приемлем", - добавил он.Также Песков ответил на вопрос о причинах возобновления Украиной риторики о переговорах."Очевидно, что киевскому режиму нелегко", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему именно сейчас Киев вернулся к призывам о мирном процессе.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html
https://ria.ru/20240724/peskov-1961805531.html
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в мире, европа, россия, дмитрий песков, украина
В мире, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Украина
Киевский режим стал колыбелью возрождения нацизма в Европе, заявил Песков
Песков: киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма в Европе