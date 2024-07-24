https://ria.ru/20240724/peskov-1961804632.html
Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявили в Кремле
Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.07.2024
Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявили в Кремле
Россия намерена развивать отношения с Арменией, есть много планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:42
2024-07-24T19:42
2024-07-24T20:15
россия
армения
дмитрий песков
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Россия намерена развивать отношения с Арменией, есть много планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы настроены на продолжение наших теплых отношений, мы намерены их развивать, у нас много планов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240724/armenija-1961804729.html
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россия, армения, дмитрий песков
Россия, Армения, Дмитрий Песков
Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявили в Кремле
Песков: у России много планов по развитию отношений с Арменией