https://ria.ru/20240724/peskov-1961794269.html

Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков

Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024

Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков

Вопрос легитимности Владимира Зеленского и запрет на Украине на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс, заявил... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:02

2024-07-24T19:02

2024-07-24T19:02

украина

москва

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Вопрос легитимности Владимира Зеленского и запрет на Украине на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Песков заявил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность. "В настоящий момент это, безусловно, остается проблемой, так же как и остается проблемой указ президента Украины, который запрещает… вести переговоры с президентом Путиным. Это факторы, которые могут существенно осложнять мирный процесс", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961789798.html

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москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский