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Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024
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19:02 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/peskov-1961794269.html
Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков
Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024
Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков
Вопрос легитимности Владимира Зеленского и запрет на Украине на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс, заявил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:02
2024-07-24T19:02
украина
москва
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Вопрос легитимности Владимира Зеленского и запрет на Украине на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Песков заявил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность. "В настоящий момент это, безусловно, остается проблемой, так же как и остается проблемой указ президента Украины, который запрещает… вести переговоры с президентом Путиным. Это факторы, которые могут существенно осложнять мирный процесс", - сказал Песков.
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украина, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский
Украина, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков

Песков заявил, что запрет на переговоры с Россией может осложнять мирный процесс

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Вопрос легитимности Владимира Зеленского и запрет на Украине на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Песков заявил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность.
«
"В настоящий момент это, безусловно, остается проблемой, так же как и остается проблемой указ президента Украины, который запрещает… вести переговоры с президентом Путиным. Это факторы, которые могут существенно осложнять мирный процесс", - сказал Песков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Зеленский однозначно утратил легитимность, заявили в Кремле
Вчера, 18:39
 
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