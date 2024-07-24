https://ria.ru/20240724/peskov-1961794269.html
Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков
Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024
Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков
Вопрос легитимности Владимира Зеленского и запрет на Украине на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс, заявил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:02
2024-07-24T19:02
2024-07-24T19:02
украина
москва
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Вопрос легитимности Владимира Зеленского и запрет на Украине на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Песков заявил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность. "В настоящий момент это, безусловно, остается проблемой, так же как и остается проблемой указ президента Украины, который запрещает… вести переговоры с президентом Путиным. Это факторы, которые могут существенно осложнять мирный процесс", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961789798.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский
Украина, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков
Песков заявил, что запрет на переговоры с Россией может осложнять мирный процесс