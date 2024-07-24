https://ria.ru/20240724/peskov-1961790667.html

Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине

Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 24.07.2024

Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине

Мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:49

2024-07-24T18:49

2024-07-24T19:10

украина

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дмитрий песков

владимир зеленский

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Песков отметил, что Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, и это фактор, который может существенно осложнять мирный процесс."Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, и мы сохраняем свою готовность. У нас есть задача обеспечения нашей безопасности и для нас, и для будущих поколений. Конечно, мирный процесс предпочтительнее", - сказал Песков.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, нато, в мире, москва