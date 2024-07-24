https://ria.ru/20240724/peskov-1961790667.html
Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине
Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине
Мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:49
2024-07-24T18:49
2024-07-24T19:10
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
нато
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Песков отметил, что Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, и это фактор, который может существенно осложнять мирный процесс."Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, и мы сохраняем свою готовность. У нас есть задача обеспечения нашей безопасности и для нас, и для будущих поколений. Конечно, мирный процесс предпочтительнее", - сказал Песков.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240724/peskov-1961794269.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, нато, в мире, москва
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, В мире, Москва
Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине
Песков: мирный процесс — предпочтительный вариант решения конфликта на Украине