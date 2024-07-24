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Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
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18:49 24.07.2024 (обновлено: 19:10 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/peskov-1961790667.html
Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине
Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине
Мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:49
2024-07-24T19:10
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Песков отметил, что Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, и это фактор, который может существенно осложнять мирный процесс."Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, и мы сохраняем свою готовность. У нас есть задача обеспечения нашей безопасности и для нас, и для будущих поколений. Конечно, мирный процесс предпочтительнее", - сказал Песков.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, нато, в мире, москва
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, В мире, Москва
Песков: для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине

Песков: мирный процесс — предпочтительный вариант решения конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Песков отметил, что Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, и это фактор, который может существенно осложнять мирный процесс.
«
"Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, и мы сохраняем свою готовность. У нас есть задача обеспечения нашей безопасности и для нас, и для будущих поколений. Конечно, мирный процесс предпочтительнее", - сказал Песков.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Вопрос легитимности Зеленского осложнит мирный процесс, заявил Песков
Вчера, 19:02
 
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