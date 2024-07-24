https://ria.ru/20240724/peskov-1961790377.html

Песков прокомментировал заявление Кулебы о мирных переговорах с Россией

Песков прокомментировал заявление Кулебы о мирных переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024

Песков прокомментировал заявление Кулебы о мирных переговорах с Россией

В Кремле не знают, что стоит за заявлениями министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой, и надеются получить... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:46

2024-07-24T18:46

2024-07-24T19:07

россия

москва

украина

киев

дмитрий кулеба

мид кнр

дмитрий песков

ван и (политик)

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, что стоит за заявлениями министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой, и надеются получить разъяснения в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим", - сказал Песков на площадке "Фестиваля новых медиа".Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Песков также отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров."Или в результате специальной военной операции, или в результате мирных переговоров, для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь своих целей. Мы это сделаем обязательно", - сказал Песков на площадке "Фестиваля новых медиа", комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240724/reshenie-1961792400.html

https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961537231.html

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россия, москва, украина, киев, дмитрий кулеба, мид кнр, дмитрий песков, ван и (политик)