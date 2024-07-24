Песков прокомментировал заявление Кулебы о мирных переговорах с Россией
Песков: в Кремле не знают, что стоит за заявлениями Кулебы
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, что стоит за заявлениями министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой, и надеются получить разъяснения в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим", - сказал Песков на площадке "Фестиваля новых медиа".
Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
Песков также отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.
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"Или в результате специальной военной операции, или в результате мирных переговоров, для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь своих целей. Мы это сделаем обязательно", - сказал Песков на площадке "Фестиваля новых медиа", комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине.