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Песков прокомментировал заявление Кулебы о мирных переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
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18:46 24.07.2024 (обновлено: 19:07 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/peskov-1961790377.html
Песков прокомментировал заявление Кулебы о мирных переговорах с Россией
Песков прокомментировал заявление Кулебы о мирных переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
Песков прокомментировал заявление Кулебы о мирных переговорах с Россией
В Кремле не знают, что стоит за заявлениями министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой, и надеются получить... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:46
2024-07-24T19:07
россия
москва
украина
киев
дмитрий кулеба
мид кнр
дмитрий песков
ван и (политик)
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, что стоит за заявлениями министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой, и надеются получить разъяснения в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим", - сказал Песков на площадке "Фестиваля новых медиа".Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Песков также отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров."Или в результате специальной военной операции, или в результате мирных переговоров, для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь своих целей. Мы это сделаем обязательно", - сказал Песков на площадке "Фестиваля новых медиа", комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240724/reshenie-1961792400.html
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россия, москва, украина, киев, дмитрий кулеба, мид кнр, дмитрий песков, ван и (политик)
Россия, Москва, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, МИД КНР, Дмитрий Песков, Ван И (политик)
Песков прокомментировал заявление Кулебы о мирных переговорах с Россией

Песков: в Кремле не знают, что стоит за заявлениями Кулебы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, что стоит за заявлениями министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой, и надеются получить разъяснения в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим", - сказал Песков на площадке "Фестиваля новых медиа".
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле
Вчера, 18:57
Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
Песков также отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.
«
"Или в результате специальной военной операции, или в результате мирных переговоров, для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь своих целей. Мы это сделаем обязательно", - сказал Песков на площадке "Фестиваля новых медиа", комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время встречи в Киеве. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине
23 июля, 18:02
 
РоссияМоскваУкраинаКиевДмитрий КулебаМИД КНРДмитрий ПесковВан И (политик)
 
 
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