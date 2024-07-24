https://ria.ru/20240724/peskov-1961788826.html

Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram*

Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram* - РИА Новости, 24.07.2024

Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram*, однако убежден, что в текущих условиях... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:36

2024-07-24T18:36

2024-07-24T19:06

дмитрий песков

общество

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram*, однако убежден, что в текущих условиях требуются жесткие ограничения."Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ (к Instagram* - ред.). Это моя точка зрения. Но здесь очень важный момент. Мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения, причём жёсткие... И мы должны с пониманием относиться к этим ограничениям", - сказал Песков в ходе своего выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже" отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*.По его словам, когда потребность в ограничениях станет минимальной, нужно будет" снова задействовать все платформы", с тем чтобы доносить позицию России до остального мира."Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения... Надо пользоваться любой возможностью", - пояснил Песков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240724/rkn-1961792893.html

https://ria.ru/20240724/wildberries-1961689134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, общество, технологии, россия