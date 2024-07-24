https://ria.ru/20240724/peskov-1961788826.html
Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram*
Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram* - РИА Новости, 24.07.2024
Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram*, однако убежден, что в текущих условиях... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:36
2024-07-24T18:36
2024-07-24T19:06
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram*, однако убежден, что в текущих условиях требуются жесткие ограничения."Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ (к Instagram* - ред.). Это моя точка зрения. Но здесь очень важный момент. Мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения, причём жёсткие... И мы должны с пониманием относиться к этим ограничениям", - сказал Песков в ходе своего выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже" отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*.По его словам, когда потребность в ограничениях станет минимальной, нужно будет" снова задействовать все платформы", с тем чтобы доносить позицию России до остального мира."Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения... Надо пользоваться любой возможностью", - пояснил Песков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240724/rkn-1961792893.html
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дмитрий песков, общество, технологии, россия
Дмитрий Песков, Общество, Технологии, Россия
Песков высказался о вероятности разблокировки Instagram*
Песков: лучше разблокировать Instagram, но в наше время нужны ограничения
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram*, однако убежден, что в текущих условиях требуются жесткие ограничения.
"Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ (к Instagram* - ред.). Это моя точка зрения. Но здесь очень важный момент. Мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения, причём жёсткие... И мы должны с пониманием относиться к этим ограничениям", - сказал Песков в ходе своего выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже" отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*.
По его словам, когда потребность в ограничениях станет минимальной, нужно будет" снова задействовать все платформы", с тем чтобы доносить позицию России до остального мира.
"Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения... Надо пользоваться любой возможностью", - пояснил Песков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.