https://ria.ru/20240724/peskov-1961688261.html

В Кремле в курсе сделки по объединению Wildberries и Russ, заявил Песков

В Кремле в курсе сделки по объединению Wildberries и Russ, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024

В Кремле в курсе сделки по объединению Wildberries и Russ, заявил Песков

В Кремле в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:14

2024-07-24T13:14

2024-07-24T13:17

россия

татьяна бакальчук

дмитрий песков

wildberries

экономика

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Кремле в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, было письмо, которое уже попало в распоряжение средств массовой информации. Ранее нас действительно спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать. Мы не являемся исполнителями. А дело за какими-то корпоративными действиями", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, его жену - основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от семьи, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом сам Бакальчук во вторник сообщил РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что "РВБ" в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

https://ria.ru/20240724/wildberries-1961655351.html

https://ria.ru/20240723/wildberries-1961571152.html

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россия, татьяна бакальчук, дмитрий песков, wildberries, экономика, ситуация вокруг wildberries